ºå¿À¡¦ÃæÌî¡¡¶áËÜ¤Î»ÄÎ±¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×Íèµ¨¤â¡È¥Á¥«¥Ê¥«¡É¥³¥ó¥Ó¤Ç¶¦Æ®¤Ø
¡¡ºå¿À¡¦ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤â¡È¥Á¥«¥Ê¥«¡É¥³¥ó¥Ó¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¤Ë»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¶áËÜ¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¶áËÜ¤µ¤ó¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆþÃÄ°ÊÍè¡¢¼ç¤Ë¶áËÜ¤È£±¡¢£²ÈÖ¤òÁÈ¤ß¡¢ÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤â·ÑÂ³¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶áËÜ¤µ¤ó¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Î¥ª¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢ºÍÌÚ¤È¤È¤â¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×£²£°£²£µ¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£