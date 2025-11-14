¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Û¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯09Ç¯¥¯¥£¡¼¥ó¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¤Î¡ÈºÆ¸½¡É¤¢¤ë¤«
¡¡¡Ú¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸·à¾ì¡¦Ê¿¾¾¤µ¤È¤·¡Ûº£½µËö¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÌÆÇÏ¸ÂÄê¤ÎG1¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬09Ç¯¤Î°ìÀï¤À¡£»ä¤ÏÅö»þ¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á»æ¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¥¯¥£¡¼¥ó¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¤Ë¡ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£18Æ¬Î©¤Æ¤Ç11ÈÖ¿Íµ¤¡¢Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï77¡¦1ÇÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²ÇÏ¤ÇÅ¸³«¤ÎÍø¤¬¸«¹þ¤á¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¼êÁ°¥ß¥½¤Ë¤Ê¤ë¤¬ÅªÃæ¡£ÅÄÃæÇî¹¯µ³¼ê¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¥¯¥£¡¼¥ó¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤À¡£2Ãå¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤Çö¤Î¥Æ¥¤¥¨¥à¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬Æþ¤ê¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¤ÎÌÔÄÉ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£3Ï¢Ã±¤Ï154Ëü5760±ß¤È¤¤¤¦¹âÇÛÅö¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¤ª¤¤¤·¤¤ÇÏ·ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ý¤òÂÇ¤Ä¤Û¤É¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÏÁ´¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥ì¡¼¥¹¸å¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¾®ÅçÌÐÇ·Ä´¶µ»Õ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢»Õ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤Ò¤½¤«¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢¥¯¥£¡¼¥ó¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬4ÅÙÌÜ¤Î·ªÅìÂÚºß¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£2Ç¯Á°¡¢½é¤á¤Æ·ªÅì¤«¤éÎ×¤ó¤À½©²Ú¾Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ì¹þ¤ó¤Ç·ã¤·¤¯È¯´À¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¡¢½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¿¤Þ¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤ëÇÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Â³¤±¤ÆÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥²¡¼¥È¤ÎÁ°Èâ¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°È¯Áö¡£Äø¤è¤¯µ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â2ÈÖ¼ê¤Ë¥Æ¥¤¥¨¥à¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡Ö·ù¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£Á°È¾5¥Ï¥í¥ó¤Ï60ÉÃÂæ¤È·è¤·¤ÆÂ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï2Æ¬¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¡¢¸åÂ³Àª¤¬¹µ¤¨¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2Æ¬¤Ï³Ú¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¯¥£¡¼¥ó¥¹¥×¥Þ¥ó¥Æ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£½µ¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤â¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¿¡È¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¡É·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¶»¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë