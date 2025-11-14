米国ネバダ州ラスベガスで開催されたメジャーリーグのGM会議は13日（日本時間14日）、無事に閉幕した。

同日午前中に行われた最後のミーティングを終え、ドジャースのフリードマン編成本部長、ゴームズGM、メッツのスターンズ編成部長、マリナーズのディポト運営部門社長、ホランダーGM、ダイヤモンドバックスのヘイゼンGMといった各チームのエグゼクティブたちは次々と帰路についた。

ストーブリーグの開始を告げる同イベント。FAの目玉とされるタッカー外野手、バルデス投手、ベリンジャー外野手、アロンソ内野手の行方についてなど、活発な話し合いがされたと見られる。

今オフのメジャー入りを目指す村上宗隆、今井達也、岡本和真といった日本人選手たちの評価も話題になった。日本人選手の行方にも興味を示していたオリオールズのマイク・エリアスGMは去り際、「いい話し合いができた。また来月のウインターミーティングで会おう」と笑顔。オフ最大のイベント、ウインターミーティングは12月上旬、フロリダ州オーランドで行われる。（ラスベガス・杉浦大介通信員）