巨人・川相昌弘コーチ1軍復帰の「意義」 ノーモア失策数リーグワースト V字回復なるか
川相コーチの手腕に期待がかかる（C）産経新聞社
G党からは熱烈歓迎の声が寄せられています。
来季から巨人のディフェンスチーフコーチとして、一軍首脳陣に復帰する川相昌弘氏です。昨年は二軍野手総合コーチとして桑田真澄二軍監督のもと、奮闘しましたが、来季からは「守乱」が目立った一軍守備陣の立て直しを託されました。
スポーツ紙のデスクは言います。
「今年、首位阪神と15ゲーム差をつけられ、3位に甘んじた阿部巨人ですが、中でも失策数の多さは敗因の一つになりました。2024年はリーグ最少の58だったのに、2025年はリーグワーストの78にまで膨らんでしまったのです。一方、今季の阪神の失策数はリーグ最少の57です。巨人にとって、守備の引き締めがV字回復への大きな課題。川相コーチの復帰は当然とも言えるでしょう」
川相コーチといえば、犠打数（533本）が世界記録の「バントの神様」。守備面でもショートでゴールデン・グラブ賞に6度輝いた「名手」です。当時のセ・リーグは広島・野村謙二郎やヤクルト・池山隆寛らの名だたるショートがいる中での受賞でした。
「岡山南高校ではエースだった川相さんを、巨人は『ショートとして育てたい』とドラフト4位で指名します。そこからはい上がったのは、一にも二にも猛練習と、野球への真摯な考察です。川相さんには当時の競争の熾烈な巨人において、汗を流し、頭を使って野球を学び、レギュラーを奪ったノウハウがある。だからこそ、若手には基礎練習の反復を求めるわけです。これは担当記者の間で『川相塾』と呼ばれ、必死に食らいついた選手は確かに上手くなる。来季の巨人は間違いなく、守備が安定していくでしょう」（前述のデスク）
阿部監督の目指す野球も、まずは守りから。特に2024年のドラフト1位、石塚裕惺が攻守ともに一人前になれば、チーム力は確実に向上します。
定評がある、川相コーチの手腕に期待したいところです。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］