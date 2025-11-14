野球日本代表・侍ジャパンは１３日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本−韓国」（１５、１６日）に向け、試合会場である東京ドームで投手指名練習を行った。視察に訪れた井端弘和監督（５０）は、来年３月のＷＢＣで１次リーグ同組となる韓国戦２試合はガチモードを明言。強化試合で珍しく２番手以降の登板順を固定せず、「試合に応じて変えていく」と調整ではなく、投打で本戦を想定した起用を示唆した。

宮崎での強化合宿を終えた井端監督は、束の間の休日も東京ドームに足を向けた。上下ジャージー姿で投手指名練習を視察。１５日の初戦に先発する曽谷の投球練習をチャックし、金子ヘッドコーチらスタッフと野球談義に花を咲かせた。日韓戦２試合はＷＢＣ前哨戦。自然と気持ちが高ぶった。

１６日・第２戦の先発は金丸。今回、招集した１２人に登板日は伝えているが、先発以外の順番は「試合に応じて変える」と明かす。過去、シーズンオフの強化試合、親善試合は調整の意味合いが強く、登板順も事前に伝えるケースが多かったが、指揮官は「そこは今までと違う」と強調する。

オーダーにも井端色を前面に出す。チームにはＭＬＢ球団に所属経験がある日本人アナリスト２人も帯同。この日、「こういう打順がいい」という助言に耳を傾けた。ヤンキースがジャッジを２番に置くように、「ここ（侍ジャパン）なら２番は岡本という話も聞いたけど、日本には日本の良さがある」と、４番・岡本を動かす考えはない。

全てはＷＢＣ連覇に続く道。チェコ代表との強化試合で２連勝した韓国代表の柳志荽監督が、日本戦を含めて４連勝を誓う中で井端監督は「それよりもやることがある」と勝敗に関心は示さない。ピッチコムやピッチクロックと、新ルール対応に注力するが「勝負事なので打者は打つ、投手は抑える気持ちがあればいい」とも話した。年内最後の２試合。ガチモードで宿敵を迎える。