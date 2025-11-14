▼ウォーターリヒトCWコース6F82秒1〜1F11秒3（石橋師）しまい中心で予定通りでした。これぐらいの時計は出る馬だから。展開に左右されるので前が流れてほしい。京都なら東京よりペースが流れると思う。

▼ガイアフォース坂路4F51秒6〜1F11秒7（杉山晴師）馬の後ろで我慢して、ラストを伸ばす指示。間違いなく状態はいい。京都外回りは東京に近いぐらい相性がいい。

▼ソウルラッシュCWコース6F80秒1〜1F10秒9（池江師）1週前なので長めから速いラップを刻んだ。追い出しは少しモサッとしたけど、ラスト100メートルあたりからいい伸び。1回使った上積みはある。

▼トウシンマカオWコース6F81秒9〜1F11秒6（団野）いろんな人から良い馬と聞いていたとおりで、背中の雰囲気も動きも良かった。久々のマイルがどうかだが、うまくかみ合えば一発あっても良いのかなと思う。

▼ラヴァンダCWコース6F85秒0〜1F11秒0（中村師）ゴール板を過ぎてからも少しやってもらった。全体時計は速くなったが、仕掛けなくても自分からスッと動いていた。以前と比べて馬体重が減らなくなっている。