【義弟が苦手すぎる】結婚指輪選びに同行、LINEアイコンは私の子!? 無理すぎる関係【ママリ】

義弟の行動にモヤモヤしてしまう…どう付き合えばいい？

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

@ママリ

私は旦那の一回り下の弟がすごく嫌です🥲

義理実家が遠方のため年に数回しか会いませんが、結婚前は私たちが帰省すると何故か出掛ける先に必ず付いてくる（結婚指輪選びに行く時も来ました🤮笑）、ラインのトップ画に勝手に子どもたちの写真使用、あまり話さず話しかけても頷くだけ（感じ悪いとかではないですがニヤニヤしながら頷くだけ）、下の子が生まれてからコロナでまだ一度も帰省できていませんが、子供達に会いたいから遠方からこっちに遊びに行く（意味不明の義母付き☺️）と突然連絡が来て、こちらの予定も聞かずに義母と勝手に飛行機の手配している←阻止しましたが、、、。 出典：

qa.mamari.jp

夫と一回り年齢の違う義弟が苦手、というOさん。一回りというと12歳ですから、Oさんともそこそこ年齢が異なるかもしれませんね。



大分年下と思われる義弟は、いろいろな行動でOさんが違和感をいだく場面があり、今ではOさんにとってすっかり苦手な相手になっているようです。

などなど書き出したらキリがありませんが、とにかく子供達に触れさせるのもすごく嫌です😂

あやしてくれる感じや遊んでくれる感じでは無く、ニヤニヤしながらいいこいいこするだけとか、、、。

年末はどうしても帰省しないといけない用事があるので帰省する予定ですが、もう本当に義理弟に会うのが嫌すぎて😂

ちなみに義理両親は義理弟に超絶甘々なので注意してくれたりしてくれることは絶対ないし、むしろ何でもいいよというタイプの人たちです😂

もうあまり関係ないですが、義母が◯◯ちゃん（義理弟）、義理弟がママと呼んでいる関係も無理です😂笑 出典：

qa.mamari.jp

ある一面が受け入れられなくなると、全部の行動が気になる…というのもあるあるですよね。今ではOさんは義弟の行動1つひとつが気になり、子どもに触れさせるのもイヤな気持ちになるそうです。



こうした義弟との付き合いに対して、ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

同じような経験あり！さまざまな声が

義弟が苦手、というOさん。ママリユーザーからは同じような気持ち！というユーザーから共感の声が集まりました。

私も義弟苦手です😂💦

家が近所なのもありこの前も来たのですが、

旦那も外出る予定があったのでそろそろ帰ってね！って言ったのですが

旦那が外出るまで家の中でプラプラしてたので、旦那がじゃーな！って追い返してくれました！



ですが帰り際に、にーちゃん次いつあいてる？？金曜日とかでもいいよ！とかゆってたのですが、いや、お前の都合とか知らんわって感じで、 出典：

qa.mamari.jp

夫は義弟にとってはいつまでも「お兄ちゃん」ではあるのですが、新しい家庭においては夫であり、子どもがいれば父でもあります。



そうした事情を鑑みず、いつまでも「お兄ちゃん」として新しい家庭も都合に巻き込まれてしまうと、迷惑な感じがしますよね。

義家族全員無理、大嫌いです🤣🤣



車で30分かからないくらいですが、頑張って年に1度、2時間だけの約束で会ってます！



行く1週間くらい前になるとどんどん具合悪くなって、会って1週間くらいも体調不良引きずります😑 出典：

qa.mamari.jp

義実家の人たちのことが苦手過ぎて、会う前には体調が悪くなっていく…という声もありました。会った後にも体調不良を引きずってしまうということで、ここまで来たらもう敢えて会わない方が良いのかも…。



結婚によって出会う義実家の人たちは、合う人もいれば合わない人もいます。この人はどうしても合わない、と感じたらできるだけ顔を合わせる機会が減るようにした方がいいですよね。そして、先方がこちらの都合を無視して予定を組んでくる時は、「お兄ちゃん」である夫に直接注意してもらうようにするのが一番得策かもしれませんね。

高校生で妊娠し、わからないことだらけ…

@ママリ

義母に世間知らずと言われました

どうすればいいんでしょうか...。



旦那（１つ歳上）とは1年くらい付き合ってて高2になってすぐに妊娠発覚して、わたしの親からは反対されて産むならもう関わらないと言われ、旦那の住む市営団地に引っ越してきて旦那、私、娘、義母の4人暮らししてます



義母には、わたしの親から反対されどうすればいいの変わらなかった私を本当の娘のように育ててもらい、私が間違ってる時にはちゃんと叱ってもらい、家の中も楽しく過ごせてて、本当に感謝してます





最近テレビか本かで、"若くして家庭に入ったから世間を知らない"って言葉を聞いて私もそんなこと思われてるのかな、と思ってた矢先、今朝義母に、

旦那の給料日はおつかれさまっていうのが当たり前なのよ。それぞれ家庭での育て方は違うけど、男が働いて当たり前って思っちゃだめよ、そんなんだから世間知らずなのよ、

と言われました。

いつも旦那がお給料を持って帰ってきてくれた時に、1ヶ月おつかれさま😄みたいに言うんですが、昨日バタバタしてて、おつかれさまと言うのが寝る前の旦那と2人の時になったので、義母はその事を言っています...





言い訳じゃないですが、

私は呑気に遊びながら高校生をしてていきなり主婦になり、旦那家は自営の接客業をしていて手伝いで旦那は4.50代の社長さん達の席についたり色々してきてました。





義祖母家での親戚の集まりで動いたりなど、私の母がしてた事をがんばってやっているつもりですが、ほんとにわからない事だらけです。義母の言う通り世間知らずだと思います。





どうすればいいでしょうか。

実母とは今全く関わっていないので頼ることは出来ません

どこで学べばいいのかわかりません。 出典：

qa.mamari.jp

高校生というとまだまだ遊びたい年ごろだったでしょうし、世の中のことがわからないのも当然ですよね。義母はきっと実母の分までいろいろなことを教えなければと思い厳しく言ってくれたのでしょうが、世間知らずという一言は重く響きすぎてしまったようです。

世の中のことを知るには？さまざまな意見が

@ママリ

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「周りの人に聞きに行くのがいい」という意見がありました。

就職しても同じですが、自分から「これどうしたらいいですか？」と周りの人に聞きに行った方がいいです。初めのことはわからないのは当たり前。若い分世間を知らないのは当たり前。でも、当たり前だから済ますのではなく、今から少しずつ学んでいけばいいと思います。

旦那さんも同じように若くて頑張っているのだから🙂 出典：

qa.mamari.jp

自分は何も知らない、わからないと認めたうえで、どんどん聞きに行くというのは大事なことですよね。仕事に限らず、ママ友との関わりでも子どものことでも自分から聞きにいかなければスルーされてしまうことがたくさんあります。聞いていくうちに気付くこともあるでしょうし、次第に経験として積み重なっていくのではないでしょうか。



他にも「義母に教えてもらえばいい」という意見がありました。

義母さんに教えて貰って良いんじゃないですかね😊言われたら、あーそっかー位に聞いて、若いうちはいっぱい言われて、あまり真に受けないに限ります！言われるのは恥ずかしいことじゃないし、言ってることは間違ってないから、ちょっとしたことでも自分からきけば良いと思います🔅 出典：

qa.mamari.jp

義母が世間知らずだと言ったことに多少なりともショックを受けたかもしれませんが、誰しもわからないことはあるもの。別に恥ずかしいことではないですし、言われた後にどうするのかが大事ですよね。投稿者さんは前向きにどうにかしたいと考えているようですから、その気持ちで義母にぶつかっていけばきっと学べることがあるのではないでしょうか。



大人だから何でも知っているわけではないですし、常識というのは人によって違ったり実は曖昧なものだったりもしますよね。ただ、一般的に言われるようなマナーや礼儀を知っておいて損はないですし、知っておけば自分のためになるのも確か。学びたいという思いがあれば何歳でもいつでも学ぶことはできると思うので、義母にサポートしてもらいながら勉強していってほしいですよね。

義母の発言は普通？

@ママリ

旦那が仕事でいない日に、義両親泊まりに来るのって普通ですか？

義母が、「◯◯(旦那)いなくてもいいから

土日で泊まりで会いに行ってもいい？」と。



うちはアパートで布団もないし狭いしと言うと、

居間でもいいし、布団も持っていくからと言います。



居間で寝られると、居間の横の部屋で

私と息子が寝てるので夜中とか起きたとき

居間通らないとトイレにもキッチンにも行けないのに

行きにくいじゃないかー！って思います(笑) 出典：

qa.mamari.jp

義両親と投稿者さんとの関係性や距離感がわからないものの、普通は夫がいない日に泊まりに来るのは避けるものだと思います。明らかに投稿者さんは断る理由を告げているのに「居間でいい。布団も持っていく。」と言うのはあまりにも図々しい気がしますよね。



泊まりに来たら当然さまざまなおもてなしをしなければいけないでしょうし、夫が不在となれば全ての負担は投稿者さんにきます。その辺りの配慮があまりにもなさ過ぎて、もし筆者がこんなことを言われたら夫に愚痴を言って夫経由でやめるように話をしてもらうかなと思いました。

義母の発言にさまざまな意見が

@ママリ

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に同じような経験をしたという方から「すごく嫌」というコメントがありました。

それは凄く嫌ですね💦

私も少し同じような経験をして

トイレに行きたい時に行けず

膀胱炎になりました（笑） 出典：

qa.mamari.jp

義両親がいると生活リズムが崩れますし、気を使うあまりトイレに行きにくいという状況も考えられますよね。泊めてあげたうえに体調まで崩してしまったら義両親へのストレスがより高まりそう…。いい関係でいるために断るというのも一つなのではないでしょうか。



他にも「適当に断っていい」というコメントがありました。

私は無理です💦

断るのも神経使うから嫌ですよね！

体調悪いからゆっくりしたい、とか適当に断っていいと思います！ 出典：

qa.mamari.jp

義母と嫁という関係性上、断りにくいですよね。なるべく角が立たないようにしたいとは思いつつも、嫌な思いをさせたらとハラハラ。しかし、今回許してしまえば今後もOKだと受け取られてしまうかもしれません。



普段から義両親と仲が良く、人を泊めることに抵抗がなければ問題はないのかもしれませんが、どうしても嫌だという人もいるでしょう。考え方の違いはあって当たり前ですし、無理をして泊めることにならないよう、投稿者さんの気持ちを第一にしてほしいものですね。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）