µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Í½¹ð¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¡×Ï¢Æü£¸»þ´ÖÌÔÎý½¬¡¢ÃÏ¹ö¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤Î½Õ¡×¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡££Ç¥¿¥¦¥ó¤È£Çµå¾ì¼¼Æâ¤ÇÌó£²½µ´Ö¹Ô¤Ã¤¿¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Ï¢Æü¡¢Ìó£¸»þ´Ö¤ÎÌÔÎý½¬¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯£²·î¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤µ¤é¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÇ»Ì©¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤àÊý¿Ë¡££²·î£±Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥®¥é¥®¥é¤·¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢£Ç¥¿¥¦¥ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¡££±¡¢£²¡¢£³·³¤ÎÁ´°÷¤òÁ°¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬·±¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤³¤Î½©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¡££²·³¤Ï¤â¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡£³Æ¼«¤Ç¤½¤³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡×¡£¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¼«³Ð¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï£Ç¥¿¥¦¥ó¤È£Çµå¾ì¼¼Æâ¤Î£²µòÅÀ¤Ç£±·³¼óÇ¾¿Ø¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¡Ö¸áÁ°ÁÈ¡×¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¼óÇ¾¿Ø¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¡Ö¸á¸åÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÏ¢·¸¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È£·£¸¼ººö¤À¤Ã¤¿È¿¾Ê¤«¤é¡¢£Ç¥¿¥¦¥ó¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÎý½¬¤Ç¤ÏËèÆü¡¢¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤È¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¼éÈ÷Îý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡££Çµå¾ì¼¼Æâ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌÎý½¬¤Ç¤ÏÁ÷µå¡¢Êáµå¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å°ÄìÅª¤Ê´ðÁÃÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖºîÀï¤Î¼ºÇÔ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º£µ¨¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥È¤ä¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤òËèÆü¼Â»Ü¡£¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö²¬ËÜ¤¬È´¤±¤¿·ê¤ÏÁ´°÷¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£Á´°÷¤Ç¡¢²¿¤È¤«ÅÀ¤ò¼è¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹¥µ¡¤Ç¤Î£±ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ä£±»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¸Ä¡¹¤Î¿¶¤ëÎÏ¤âËá¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤â³¬ÃÊÁö¤äÅ°Äì¤·¤¿Áö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ç²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤ÊÅê¤²¹þ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÃù¶â£±¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ë£±£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤¬ÌÔÎý½¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÅ°Äì¤È¤«¡¢¿ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡£Ä¹¤¤Îý½¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤³¤Î½©¤ÏÍè½Õ¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡££ÖÃ¥²ó¤Ø¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤âµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë