¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£³Æü¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¦ËÅÄ¥¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²áµî¤Î£×ÇÕ¤ÇÆüËÜ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È£´ÅÙÂÐÀï¤·¡¢£²¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿£³Âç²ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£±£¶¶¯¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó£·¤«·î¸å¤ÎËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â³Î¼Â¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¡££Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯¤Ç¤â£·£³°Ì¡ÊÆüËÜ¤Ï£±£¹°Ì¡Ë¤È³Ê²¼¤ÎÁê¼ê¤Ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤ÏÉ¬¾¡ÂÖÀª¤ÇÄ©¤ß¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¾å²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¬¡¼¥Ê¤Ï£×ÇÕ¾ïÏ¢¤Ç¡¢´û¤ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡££Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯Æ±Åù¤ä¡¢²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³Î¼Â¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉ¬¾¡Àë¸À¡££±£°·î¤Ë¤Ï³Ê¾å¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Ï£×ÇÕ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï£²£³Ç¯¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡Ê£²¡»£°¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢µ®½Å¤ÊÏÓ»î¤·¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë½êÂ°¤Î²÷Â£Æ£×¥»¥á¥ó¥è¤éÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎºÍÇ½¤ò¤½¤í¤¨¤ë¥¬¡¼¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ë¡¢Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ê£¹¡¢£±£°·î¤È¡Ë£´»î¹ç¤ä¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡£ÁÈ¿¥ÎÏ¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡£×ÇÕËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎÂÐ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï²áµî£²¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¡£¾¡¤ÁÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿£³Âç²ñ¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿°ìÊý¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÇÔÂà¤·¤¿£±£´Ç¯Âç²ñ¤Ï¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££±£²·î£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç£×ÇÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡££Í£ÆÆ²°Â¤â¡Ö£×ÇÕÁ°¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÍ°ÕµÁ¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¹¡¢£±£°·î¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÃæ·ø¹ñ¤Ë£²Ê¬¤±£±ÇÔ¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤É²ÝÂê¤â½Ð¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÁ°¤«¤é¹Ô¤¯¡Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¡Ê°ú¤¤¤Æ¼é¤ë¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀï½ÑÌÌ¤ÎåÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤Ê¥Æ¥¹¥È¤â¼¨º¶¡£¡ÖÀ®²Ì¤È²ÝÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ØÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¥¬¡¼¥Ê¤Ë¾¡¤Á¤¤Ã¤Æ¹¥¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ê´ä¸¶¡¡Àµ¹¬¡Ë
¡¡¢¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤Î£×ÇÕÂÐÀï¡Ê£²¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¡Ë
¡¡¢¦£°£²Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¡Ê£Ì¡Ë¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÈÂÐÀï£²¡»£°¡Ë¢ª½é¤Î£±£¶¶¯Æþ¤ê¡£
¡¡¢¦£±£°Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡¡£±¼¡£Ì¤Ç¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤ÈÂÐÀï£±¡»£°¡Ë¢ª£±£¶¶¯Æþ¤ê¡£
¡¡¢¦£±£´Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¡¡£±¼¡£Ì¤Ç¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡Ê£±¡ü£²¡Ë¢ª£±¼¡£Ì¤ÇÇÔÂà¡£
¡¡¢¦£±£¸Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¡¡¥»¥Í¥¬¥ë¤ÈÂÐÀï¡Ê£²¢¤£²¡Ë¢ª£±£¶¶¯Æþ¤ê¡£