巨人は１３日、ＧタウンとＧ球場室内で１０月２９日から行ってきた若手主体の秋季キャンプを打ち上げた。阿部慎之助監督（４６）は、この期間に臨時コーチとして熱血指導した球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝に「１年間いてほしい」と来季の打撃コーチ就任を正式要請。日韓通算６２６本塁打のレジェンドは「光栄です」と検討する姿勢を示し、浅野や門脇らの飛躍に期待した。

秋季キャンプで、李臨時コーチは連日、野手陣から質問攻めにあっていた。大城、門脇、中山、佐々木、浅野らから積極的に話しかけられ、打撃で助言を求められた。個々の打撃練習をじっくり観察。それぞれに合うアドバイスを熟考して伝えた。

０４年から計８年間日本でプレーした豊富な経験が魅力。今キャンプは韓国語が話せるスタッフが通訳の役割を務めたが、選手と通訳なしでコミュニケーションを取る場面も多くみられた。「オレ、投げようか」と打撃投手を務めて熱投。「つまらないように！」など日本語で打撃指導した。

周囲を驚かせたのは囲み取材の時。日本語の質問を全て通訳を介さずに聞き取って理解し、回答はより正確な内容を伝えるために「韓国語でいいですか」と通訳を通してコメントした。記者の質問に韓国語で回答し、通訳が日本語に訳す流れだった。日本を、巨人を愛する熱意は２週間で着実に巨人ナインに伝わった。