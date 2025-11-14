「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）

阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）が１３日、秋季キャンプに臨時コーチとして参加。西純、前川ら若手野手に“金言”を授けた。今春の沖縄・宜野座キャンプでも臨時コーチとして、佐藤輝を覚醒に導いた手腕が評価されており、この日も熱血指導で期待の若虎の成長を促した。藤川球児監督も糸井ＳＡの教えを吸収して収穫の秋とすることを願った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−糸井ＳＡが指導。

「今来ているタイガースのメンバーを見てもらったら分かる通り、自分たちの実力を引き上げなければ、プロ野球の世界で活躍することはなかなか難しいので。この秋季キャンプは糸井ＳＡ自体が現役のときから大事にしていましたから、お願いしたということですね」

−来春も引き続き指導は。

「来られると言ってくれましたから、お願いしたいです。普段いる常駐のコーチたちではないところと選手を交えながら話をするということは、ある意味で自分もアプローチかけやすい。この秋に１日でもいいから来てほしいって言ったのは、この状況を見てもらって、（春に）進み具合をまた見てもらう」

−１５日からは最終クールに。

「短かったですね。優勝しプレーオフがありましたから。その分、鍛錬を積む時間がなかったっていうところが、チームとして課題にはならないように。昨年のこの時期の上積みには、期間が足りなかったですから。彼らが自分たちで伸びてくるしかない、っていうところになりますね」