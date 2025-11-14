松田鈴英、“大好きな人”の誕生日を祝福！「28歳おめでとう」

プロゴルファーの松田鈴英が自身のInstagramを更新。大好きな親友の誕生日を祝福しました。

「笑いのツボが同じ」松田プロと気心が知れた相方とは？

松田プロは「大好きなわきちのお誕生日」「28歳おめでとう」と記し、同じくプロゴルファーである脇元華プロの誕生日を祝いました。

また投稿では夜桜の下での脇元プロのソロショットや、小祝さくらプロや金田久美子プロなどの仲間たちと楽し気な写真なども披露されています。

またハッシュタグでは「笑いのツボが同じ」「なんか面白い」「みんな笑ってなくても私たちは面白い」「そんな私たちをこれからもお願いします」と2人の関係性を物語るコメントも。2人は一緒にインスタライブを行ったりハワイなどに旅行へ行くなど、非常に仲の良い間柄として知られています。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」のコメントが殺到。また「ふたりとも、これからも仲良くね」「皆さんとても仲良しですね」といった声も寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ松田プロの活躍をチェックしてみてくださいね！

