阪神からドラフト5位指名を受けたオイシックス・能登嵩都（しゅうと）投手（24）が、新潟県新潟市のホテルで契約金3500万円、年俸660万円で仮契約を結んだ。座右の銘である「天下無双」を果たすべく、歴代エースのサクセスロードを追いかける。

「負けず嫌いなので。自分が一番になれるような努力をしていきたいです」

まず、照準を定めたのは村上の制球力だ。日本シリーズの第1戦をテレビ観戦。内外角ギリギリを狙う投球にに目を奪われた。

「僕はそこまで制球が良くないので。そこを高めるようなコツは聞いてみたいです」

自身は途上の真っただ中にある。オイシックスに加入した昨季は、83イニングで54四死球。制球難の課題克服に取り組んだ今季は、128イニングで51四死球と改善が見られた。同じドラフト5位指名ながら、リーグの投手3冠まで上りつめた右腕。極意の一端を学ぶ構えだ。

「天下無双」は漫画「バガボンド」の作中から拝借した。阪神で漫画好きと言えば、現ヤクルトの青柳が知られるところ。能登があやかりたい共通項は、これだけではない。

「ラーメン好きなのでお気に入りの店舗を行けるだけ行きたい」

残り少ない新潟での生活を問われた際、真っ先に出てきた話題がラーメンだ。「長岡生姜醤油」や「燕背脂」など種類も豊富。入寮前にお気に入りの店をめぐり、食べ納めしているという。10年から19年まで在籍したメッセンジャーも愛好家。虎とラーメンの相性は悪くない。

今季、イースタン・リーグでは最優秀防御率、最多勝、最高勝率、最多奪三振の4冠に輝いた。「（1軍でも）目指せるように。伸ばせるところはもっと伸ばしていきたい」。実現への近道は、村上＋青柳＋メッセンジャーの“全部乗せ”によるパワーアップ。プロ入りする以上、トッピングはケチらない。

（松本 航亮）

◇能登 嵩都（のと・しゅうと）2001年（平13）9月29日生まれ、北海道出身の24歳。神居小3年から神居少年団で野球を始め、神居中では旭川大雪ボーイズでプレー。旭川大高（現・旭川志峯）では3年夏に甲子園出場。桐蔭横浜大ではリーグ戦通算3試合に登板。24年にオイシックス入団。今季イースタン・リーグで防御率、勝利、勝率、奪三振の4冠。1メートル84、88キロ。右投げ右打ち。