“チカナカ”は来季も盤石だ。1、2番コンビを組む阪神・中野が、近本の残留決定を歓迎。球団史上初のリーグ連覇に向けた意気込みを語った。

「自分だけじゃなく、ファンの皆さんもチームのみんなも気になっていたと思う。残ってくれて、すごくありがたいと思います」

この日、自主トレのために甲子園へ向かう途中で近本と対面し、報告を受けたという。10時間のロングラン交渉のことは知っていたが、近本からの「また、よろしく」のひと言で心情を察した。

「いるかいないかで、すごく大きく関わる存在であるのは間違いない。自分はどうせ残るんだろうくらいの感じで、待ってました」

NPBを代表する1、2番コンビだ。今季も近本が出塁率.348をマークすれば、中野も同.339を記録。塁に出るだけでなく、バント、進塁打など小技も駆使して、クリーンアップにチャンスをつないできた。森下がかねて「近本さんと（中野）拓夢さんの出塁率が高いし、足も使って得点圏に進んでくれるから1本で得点できる感じ」と語るように、2人合わせて141得点。チーム得点（496）の約28％を稼いだ。連覇を達成するためには“チカナカ”の力が必要になることは言うまでもない。

「来年も近本さんの後にしっかり続いていけるように、自分もこのオフはやっていく」

自主トレを終了後には、読売テレビの「ベストヒット歌謡祭」に才木とゲスト出演した。優勝したからこその注目度。中野は満足することなく、2人でさらなる高みを目指す。（鈴木 光）