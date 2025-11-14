大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に芸能事務所・スターダストプロモーションのアーティスト集団「ＥＢｉＤＡＮ」のＭ！ＬＫ、同・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」のＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲとＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、シンガー・ソングライターのアイナ・ジ・エンド（３０）が初出場することが１３日、分かった。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴからはｔｉｍｅｌｅｓｚとＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが出場する見通しだ。

紅白出場歌手の選考基準「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」の要素にふさわしいアーティストたちが、初出場を果たす。

５人組のＭ！ＬＫは３月発売のアルバム収録曲「イイじゃん」がＳＮＳを中心に快進撃。王道キラキラソングから一転、サビで流行のテックハウスに曲調が変わる異色作で、親指を立てて顔の横に添える「イイじゃん」ポーズも人気に。ＳＮＳ総再生回数２５億回超、新語・流行語大賞に歌詞の「ビジュイイじゃん」がノミネートされるなど今年の顔となる１曲だ。

「イイみるくの日」の１１月３日にはＳＮＳで「＃みるく行くぞ紅白」と、１４年の結成当初からの目標を改めて言語化。ハッシュタグ応援を呼びかけていた。新曲「好きすぎて滅！」も中毒者が急増中で、勢いそのままに年末まで駆け抜ける。

２２年デビューの７人組・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲは同年発売の「わたしの一番かわいいところ」で知名度が急上昇。今年は新設の「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２５」で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞し、１月発売の「かがみ」もヒットと、大活躍を続けた。

２３年デビューの７人組・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは昨年発売の「倍倍ＦＩＧＨＴ！」が今年に入ってＴｉｋＴｏｋを中心にバイラルヒット。「倍の倍のＦＩＧＨＴ 倍倍ＦＩＧＨＴ ｂｙ ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」というキャッチーな歌詞で多くのファンを獲得した。

ＢｉＳＨ時代の２１年に出場したアイナはソロ初出場。今年は現在の芸名で活動開始して１０周年で、事務所の移籍も経験した。７月発売の「革命道中−Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」がＳＮＳ総再生回数１２億回を突破し、ビルボードのグローバル２００にチャートインと節目の年に大ヒットした。

ｔｉｍｅｌｅｓｚはＳｅｘｙ Ｚｏｎｅ時代に６度出場。大きな話題を呼んだ新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」を経て今年２月から８人体制になり、出場すれば新体制初となる。過去５回出場のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅも、同じく２人体制では初となる。