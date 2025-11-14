【阪神・藤川監督語録】

▼糸井SAが指導 やっぱり今来ているタイガースのメンバーを見てもらったら分かる通り、自分たちの実力を引き上げなければプロ野球の世界で活躍することはなかなか難しいので。そういう意味でははい上がってきた選手、この秋季キャンプは非常に糸井SA自体が現役のときから大事にしていましたから。それでお願いしたということですね。

▼監督から要望したこと 熊谷以外は高校からプロに入った選手と育成選手になりますから通じるものが、糸井SAにはありますから。順風満帆でスタートというよりは、はい上がったという努力の仕方。この秋季キャンプからこの次の春までの練習からどう成長させるかということを、自分の体で分かっていますから。全員は必ず上がれませんからね、この中の選手の中で。それを見てもらうというか、その感想を聞いていたというか。

▼前川には熱心に教えて 左打者のコーチングというところを、タイガースは置いてませんから。そういう部分でも糸井が来てどう見えてるかというので、前川なりに相談することもできただろうし。

▼西純にも大きい まだ僕の目線には西純矢はいませんから。糸井が自分の経験として西に対してアプローチをかけてくれますから。それは同じ経験者として。