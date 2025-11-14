阪神の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA＝44）が、高知県安芸市で行われている秋季キャンプで臨時コーチを務めた。自身と同じ左打者で今季は低迷した前川右京外野手（22）を身ぶり手ぶりで熱血指導。課題とされる「6番・左翼」問題に決着をつけるべく、内角球への対応法や、ステップ幅とトップの位置を確認した。「あの成績じゃアカン」。超人流の期待の裏返しとしてカツを入れた。

糸井ワールドは安芸でも全開だった。今春の宜野座キャンプに続く、2度目の臨時コーチ。首脳陣から託された主要なミッションこそ、自身と同じ左打者を指導するというものだった。前川に熱視線を送ったが、フリー打撃中は静観。左打席からはじき出される打球を、じっくりと見届けた。

「（打っているときに）後ろから声をかけられると選手はウザいんですよ。僕はそうでした」

声をかけたのはフリー打撃を終え、次の順番待ちをしていたタイミング。自身の経験を踏まえ、打者にとって重要なメニューである打撃回りでは余計な声をかけず、集中させることに徹した。身ぶり手ぶりの熱血指導をスタートさせたのはロングティーを打ち始めてから。細やかな心配りもまた、超人流の選手へのアプローチに他ならなかった。

「インコースが見えない、さばきにくいということを言っていたので、自分から見えづらくしているよ、と」

特に重きを置いたのは、内角の打ち方だった。内角球の見えづらさが、前川の構えにあると指摘。従来、前傾していたものを、上半身を起こして構えるように助言した。

その上で、声を大にしたのは「ポテンシャルがあるのに、あの成績じゃアカン」という部分。躍進が期待された今季は打率・246、1本塁打でわずか69試合の出場に終わった。ぶっちぎりのリーグ優勝を果たしたシーズンにあり、唯一の泣きどころとなったのが「6番・左翼」。ドラフト1位の立石（創価大）も候補の一人で、来季はさらに激化する争いに前川が決着をつけることも期待した。巻き返しを期す22歳は言う。

「糸井さんに言われたのは2点で、一つはステップを広げると回転しにくくなること、もう一つはトップの位置です。課題の内角球への対応も考えが一致しました」

今春、指導した佐藤輝は「40本塁打、100打点」をクリアするなど、臨時コーチとしての実績は十分ある。伸び悩んだり、成長期の若手にはドハマりするかもしれない。

≪野手転向 西純を特打指導≫糸井SAは、自身と同じく投手から野手に転向した西純をランチ特打で指導した。61スイング中、柵越えは4本。「疲れてましたねえ。今は仕方がない。でもオレはもっと振ったなあ。寝てないもん」と冗談を交えながら、当時の自分を思い出した。西純は「フォロースルーを大きく取って、力強くスイングしろと言われました」とうなずいた。来季2年目の育成・嶋村については「いいスイングしてたねえ。愛嬌（あいきょう）もある」と評価。嶋村は「目指すべき先輩から“嶋ちゃん”と呼ばれ、え？あっ、僕なんやって」と笑みを浮かべた。