＜学芸会トラブル＞「発表会の参加に2万！」「息子が仲間ハズレ？」…ママを悩ます事件とは
園や小学校、また習い事などで学芸会や音楽会など、発表会が行われるシーズンとなりました。大きな舞台で、思い切り子どもが自分を表現している姿を見ると、「わが子が一番」と親も晴れやかな気分になります。でもそんな大きなイベントの裏には、トラブルになりやすいことも事実。今回は発表会でトラブルにあったママたちのエピソードをお届けします。
エピソード1：＜発表会に2万円！＞入会1ヶ月なのに痛い出費「高すぎる！」
35歳のアイ（仮名）さんは兼業主婦です。37歳の夫ユキヒロ（仮名）さん、7歳の長男シュン（仮名）くん、5歳の次男コウタ（仮名）くんの4人家族です。次男のコウタくんが新しく習いはじめたダンス教室で、発表会があると知らされたのは入会からわずか1か月後でした。しかも参加費は2万円！ 母親のアイさんは驚き、夫に相談しましたが、夫も「高すぎる」と渋い顔でした。
周囲が発表会モードに入る中、参加しないと練習中も見学が増え、疎外感を感じるかもしれないと聞かされます。アイさんは再び迷いました。
発表会を楽しみに練習する子どもたちを見ているうちに、「お金の問題だけで決めていいのか」とアイさんは思いなおします。一番大切なのは子どもの気持ちかもしれない、と。そこでアイさんは、コウタくんに本人の気持ちを確かめることにしたのです。
エピソード2：＜合唱で息子がピアノで伴奏者！＞なのに打ち上げの写真に息子がいない
Aさんは夫と高校2年生のカイト（仮名）くんと3人暮らしです。カイトくんは小さい頃からピアノを習っており、今回、学校行事の合唱コンクールでは伴奏者を務めました。当日の夜、「今日、夕飯いらないから」という息子からの連絡を受け、Aさんは「クラスの打ち上げだろう」と思ったそうです。
しかしその夜、PTA役員から送られてきた打ち上げの写真に、カイトくんの姿は一枚も写っていません。
カイトくんはこれまで行事後の打ち上げに欠席したことはなく、しかも伴奏者という立場。もしかしたらAさんが気がつかないだけで、実はいじめられているのでは、と不安になってしまうのでしたが……。
エピソード3：＜幼稚園の楽器パート決め＞娘がやりたかった鉄琴をゆずったと聞いて、幼稚園にモヤモヤ
トモミさん（仮名）さんには幼稚園の年長さんの娘、ユイ（仮名）ちゃんがいます。ユイちゃんは、年少の頃からずっと「年長の発表会では鉄琴をやりたい」と言ってきました。けれど立候補者が多かったため、担任の先生から「ピアニカをお願いね」と言われたのです。
ユイちゃんは控えめでおとなしい性格です。文句を言うこともなく「ピアニカになった」とだけ伝えて遊びに戻りました。トモミさんは、その姿にモヤモヤ。優しいがゆえに、いつも譲ってしまう娘。先生たちは、その性格を都合よく使っていないだろうか……そんな疑念も湧き上がりました。
トモミさんは、自身の子ども時代を思い出しました。譲ってばかりで後悔した経験です……。だからこそ、娘には「やりたいことを口にする大切さ」を伝えたいと考えます。そして帰宅後、娘に「やりたくないピアニカじゃ楽しくないでしょ？」と尋ねると、ユイちゃんは意外な反応を見せたのです。
前向きに家族で乗り越えて
子どもが社会のなかで成長していく過程には、親にとっての「試練」もあります。発表会などのイベントを通して友人関係、理不尽な分担、そして予想外の出費……。どの家庭にも、それぞれの「心の迷い」があるのでしょう。けれども最後に残るのは、子どもを信じる気持ちです。悩みながらも寄り添い続けるその姿こそ、家族の絆を育てる力になっていくのかもしれません。お子さんの晴れ姿、何かトラブルがあってもぜひ家族みんなで楽しみたいものです。
前向きに家族で乗り越えて
子どもが社会のなかで成長していく過程には、親にとっての「試練」もあります。発表会などのイベントを通して友人関係、理不尽な分担、そして予想外の出費……。どの家庭にも、それぞれの「心の迷い」があるのでしょう。けれども最後に残るのは、子どもを信じる気持ちです。悩みながらも寄り添い続けるその姿こそ、家族の絆を育てる力になっていくのかもしれません。お子さんの晴れ姿、何かトラブルがあってもぜひ家族みんなで楽しみたいものです。
