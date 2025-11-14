各地で紅葉が見頃を迎える中、新潟県内屈指の紅葉の名所、弥彦公園・もみじ谷の紅葉がピークを迎えています。光と紅葉が織りなす秋の絶景をお届けします。

【高濱優生乃アナウンサー】

「気持ちのいい秋風が吹き抜けるトンネルを抜けると…深く色づいた紅葉が何層にも重なる圧巻の秋景色が広がっています」



約4万坪の広さを誇る弥彦村の『弥彦公園』。上空からも鮮やかに色づく紅葉を確認でき、紅葉の見頃を迎えていることがわかります。





そんな美しい景色を楽しもうと、この日も多くの人が訪れていました。【訪れた人】「すごくきれいで素晴らしい。感動した」【訪れた人】「初めて来たが、来てよかった。とてもきれいでちょうどいい時期に来られたなと思う。（Q.良い写真は撮れた？）ばっちり」秋の澄んだ空気の中、赤や黄色に色づく景色を存分に楽しむ人たち。しかし、弥彦公園の美しさは、これだけではありません。【高濱優生乃アナウンサー】「紅葉した色鮮やかな葉が秋晴れの太陽に照らされて、さらに美しく輝いています。この景色、夜になるとライトアップされ、暗い夜空の中の赤がより一層際立って美しいです」太陽の光が照らす昼間の紅葉とは打って変わり、夜は暗闇を照らす光と紅葉が織りなす幻想的な風景が。さらに、弥彦公園の代名詞ともいえる朱色に塗られた観月橋もまた、昼と夜では違った景色を楽しませてくれます。訪れる時間によって姿を変える弥彦公園。今年が特別な節目だという夫婦も訪れていました。【妻】「結婚して60年！娘たちがすごくきれいだと言って、連れてきてくれた。本当にすごくきれいでびっくりしちゃった。冥途の土産。すごくうれしい」【夫】「最高なプレゼントだと思う」紅葉の見頃はこのあと10日ほど続く見込みだということです。