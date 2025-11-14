早大で箱根駅伝に２度出場した作家の黒木亮さん（６８）＝本名・金山雅之さん＝が、来年１月の第１０２回大会で、２０１１年以来１５年ぶりの優勝を狙う母校に「チャンスはあるでしょう」と静かなるエールを送った。黒木さんは駅伝シーズン到来に合わせ、駒大時代に５区で活躍して現在はＯＢ会長を務める大越正禅（しょうぜん）さん（６８）の半生を描いたノンフィクション「袈裟（けさ）と駅伝」（ベースボール・マガジン社）を刊行。箱根路の華やかさと、その裏にある厳しさを語った。

本の「主人公」となった大越さんは「多くの知人から連絡がありました。反響は大きいですね」と恐縮した様子で話した。浦幌高卒業後、当時、箱根駅伝優勝争いの常連だった順大に進む可能性もあったが、中堅校の駒大の仏教学部に入学した。「今となっては駒大で走れて良かったと思っています」と爽やかに話した。

２３歳で住職になり、３７年間、務めた後、６０歳で退任。２０１７年に北海道から川崎市に移った。昨年１２月には駒大のＯＢ会長に就任した。現在、駒大は誰もが認める強豪校となった。今季は全日本大学駅伝で２年ぶり最多の１７度目の優勝を飾り、箱根駅伝では３年ぶりの王座奪回を狙う。「私たち古いＯＢは現役選手の頑張りを楽しませてもらっています。勝ってくれれば、なお、いいですけど、自分たちの力を発揮してくれれば、それだけで十分です」と元住職のＯＢ会長は、現役チームにプレッシャーをかけることは一切なく、穏やかに話した。

◆大越 正禅（おおこし・しょうぜん）１９５７年１月５日、北海道・浦幌町生まれ。６８歳。浦幌中入学と同時に陸上競技を始める。浦幌高２年時に全国高校総体５０００メートル１４位、３年時は同９位。７５年、駒大仏教学部入学。箱根駅伝は１年３区１０位、２年５区２位、３年５区３位、４年５区１４位。卒業後、横浜市の総持寺で修行した後、実家の東禅寺の住職を務めた。２０１７年に退任。２０２４年１２月に駒大ＯＢ会長に就任した。