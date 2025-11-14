巨人は１３日、ＧタウンとＧ球場室内で１０月２９日から行ってきた若手主体の秋季キャンプを打ち上げた。阿部慎之助監督（４６）は、この期間に臨時コーチとして熱血指導した球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝に「１年間いてほしい」と来季の打撃コーチ就任を正式要請。日韓通算６２６本塁打のレジェンドは「光栄です」と検討する姿勢を示し、浅野や門脇らの飛躍に期待した。

若手が約２週間、猛練習に汗を流した秋季キャンプ最終日。阿部監督から熱いラブコールが飛び出した。臨時コーチを務めた李承ヨプ氏について「とても選手に寄り添ってくれて指導していただいた」と感謝。その上で「僕としてはやっぱり１年間いてほしいというのは、僕の方から正式にオファーは出してあります」と来季の打撃コーチ就任を打診したと明かした。

この日、要請を受けたという“アジアの大砲”にとってサプライズだった。「本当にありがたい話です。阿部監督、ジャイアンツ球団からそういうオファーが来たのは光栄」と感激した様子。「急に言われたので、一度韓国に帰って家族と話して決めたいと思います」と即答は避けたが、前向きに検討する姿勢を示した。

ロッテから移籍１年目の０６年に打率３割２分３厘、４１本塁打、１０８打点の好成績を残したレジェンドＯＢ。１０年オフのオリックス移籍まで５年間、巨人に在籍した。それ以来の復帰となった今キャンプ。「１５年ぶりに大好きな（巨人の）ユニホームを着られて本当に光栄でした」。臨時コーチとして豊富な打撃理論を伝授しようと奮闘した。

印象に残った選手を聞かれると「一番時間を一緒にしたのは門脇」と挙げた。今季８１試合で打率２割２分３厘に終わり、泉口に遊撃の定位置を奪われる形となった門脇にマンツーマン指導する機会が多く、自ら素振りの手本を見せ、バットをスムーズに出してスイングするコツなどを伝授してきた。「技術面ではちょっとしたことしかアドバイスしてない。来年頑張ってほしい」とエールを送った。

さらに「あと浅野もですね」と自ら名前を出した。「浅野の場合は右打者と左打者で違うので具体的な技術面はそこまで話していないけど、２週間前より今すごい良くなっている」と絶賛した。具体的には「バランスがあまり良くなかったけど、シンプルになって打ち方がすごい良くなった。打球も上がるようになったし、芯に当たる確率も上がった」と解説。今季２９試合で打率１割８分７厘、２本塁打に終わったが、４年目の来季の飛躍に期待した。

熱血指導が阿部監督の心を打ち、来季の打撃コーチ打診につながった。新体制の１軍攻撃担当は現状、橋上オフェンスチーフコーチとウィーラー打撃コーチ。ここに李氏が加われば、異例の外国人打撃コーチ２人となり、２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ超強力な“補強”となるだけに、オファー受諾となるか、決断が注目される。（片岡 優帆）

◆李 承ヨプ（イ・スンヨプ）１９７６年８月１８日、韓国・大邱生まれ。４９歳。９５年に慶北高からサムスンに入団。韓国では本塁打王５度、打点王４度、最多安打１度、ＭＶＰは５度受賞。２００４、０５年はロッテ、０６〜１０年に巨人、１１年はオリックスに在籍。１２〜１７年はサムスンでプレーし、現役引退。日本では８年間で７９７試合に出場し打率２割５分７厘、１５９本塁打、４３９打点。日韓通算６２６本塁打。２３年から今季途中まで韓国・斗山で監督を務めた。左投左打。