◆大相撲 ▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）

東前頭５枚目・草野改め義ノ富士が、西同５枚目・正代との“熊本出身対決”で寄り切って１敗を守った。出身の少年相撲クラブ、中学が同じ大先輩の元大関との初顔合わせを制し、ご当地場所での初優勝へ弾みをつけた。

最も期待している力士の一人が義ノ富士だ。正代との一番。元大関の体当たりに後退したが、左上手を取って、出し投げで振って寄り切った。正代に押されても腰が安定していて、足もすり足で残した。土俵際で正代の上体が起きてしまったのは、押せないから浮き上がってしまっただけ。下半身も柔軟で安定。私の目には２代目・若乃花さんがだぶって見えた。

まだ大銀杏（おおいちょう）も結えない若手だが、どんどん成長している。体も柔らかい。差し身もうまい。体も肉付きのいい体で実にバランスが良くて、競馬でいうなら最高のサラブレッドといった感じか。前に出る馬力がもっと増せば幕内上位のパワーにも対抗できる。個人的には、私のお気に入りの義ノ富士と藤ノ川の対戦が早く見たい。今後、大相撲の名物になるであろう“静と動”の戦いが楽しみだ。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）