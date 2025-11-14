お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきおの姪（めい）で声優の伊達さゆりがイベントの思い出を公開した。

１４日までにインスタグラムで「２ｎｄ写真集『シルエット』発売記念イベント 名古屋と大阪のお衣装も可愛かったなぁ〜インスタにも載せちゃおう、うふふふふふ」と書き始め、伊達が大きく映るモニターの前でのショットやグレーのもこもこニット、ブラウンのあったかニット姿を公開した。

続けて「北海道の時も観光させていただいたので、その時のお写真も載せるねっ！！お写真選び中...」と予告し、「そしてみんな、風邪引いてないですか...！？大丈夫ですか！？最近流行りすぎてるからお互い気をつけようねーー！！」と呼び掛けて締めた。

この投稿には「かわいくて天使みたい」「綺麗がどんどん増していってる」「最上級に可愛い優勝」「ぜーーんぶ好き！」「本当に可愛すぎてドキドキしっぱなし」などの声が寄せられている。

伊達は人気アニメ「ラブライブ！スーパースター！！」澁谷かのん役などを担当する声優であり、５月には日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演していた。