巨人が日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で獲得することが１３日、分かった。北浦は今季は育成選手としてプレーしていた大型左腕。来季Ｖ奪回を目指すチームの課題の先発候補として期待される。

北浦の印象は“持っている男”だ。プロ２年目の１９年７月２７日の西武戦（メットライフ）では４点を追う３回１死から２番手で登板。その後、５回に味方が６点を奪って逆転に成功し、プロ２登板目でプロ初勝利を挙げた。当時１９歳だった左腕が、「自分の投球をすれば抑えられると思った」と話す姿が、非常に頼もしく見えた記憶がある。

今季ブレイクした田中瑛とは、日本ハムの１７年ドラフトで同期入団。左のスリークオーターから繰り出す１５０キロ超の直球は威力十分とあって、“同期コンビ”で投手陣を支える存在になる可能性も秘める。球場で記者を見かけると、明るく声をかけてくれる律義な性格の持ち主で、チームにもすぐに溶け込めそうだ。（１８〜２０年日本ハム担当・小島 和之）

◆北浦 竜次（きたうら・りゅうじ）２０００年１月１２日、栃木・那須塩原市出身。２５歳。白鴎大足利から１７年ドラフト５位で日本ハム入団。１軍では通算４８登板で３勝３敗１セーブ、防御率４・５３。今季は育成選手としてプレー。１８４センチ、１０３キロ。左投左打。