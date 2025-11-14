

実績のない状態から、「御社で学びたい」という理由で転職することにはリスクが伴います（写真：EKAKI／PIXTA）

良い企業ほど採用するときに見ているベスト1

「今の会社にいても、AI時代に役立つスキルが身に付かない」

「だから、もっと成長できる環境に転職しよう」

AIの台頭に焦りを感じ、こう考えるビジネスパーソンは多いだろう。しかし、「学びたい」という一見ポジティブな動機で転職活動を始めても、なぜか上手くいかない人が後を絶たない。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、AI時代だからこそ、転職ありきで動くことには大きなリスクが伴うと指摘する。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、「役立つスキルを身に付けたい」と願う人が直面する残酷な現実と、良い企業が採用時に本当に見ている1つのポイントを解説する。

企業が求めているのは「学びたい人」ではない





AI時代ということで、今の仕事を続けていてよいのか迷っている人は多いようです。AIが浸透してきたら自分の仕事がなくなる、だからもっとスキルが身に付く仕事に転職しようという人も見かけるようになりました。

もちろん、この先に未来がないと思うなら迷わず転職すべきです。AIの進化は想像以上に速いので、「今の仕事なんてAIでできちゃうよな」と思ったなら、即座に行動したほうがいいでしょう。

ただ、起こすべき行動が果たして「転職」という選択肢なのか。そこはよくよく考えるべきです。なぜなら、転職市場には多くの人が気づいていないシビアな現実があるからです。

大前提として、企業が求めているのは「成果を出せる人材」です。学びたいという人にお金を払って学ばせるなどというのは、新卒採用ならともかく中途ではまずありえません。

そもそもあなたを採用してなんの得があるのかを説明できなければ、わざわざお金をかけて採用などしてくれないのです。

転職面接で「御社で新しいスキルを学びたいです」と言ったとします。採用担当者は心の中でこう思うでしょう。「それはあなたにとってのメリットですよね。うちにとってのメリットは何ですか？」と。

企業は学校ではありません。慈善事業でもありません。利益を生み出すために人を雇います。だから、採用する人には「利益を生み出してもらう」ことを期待しているのです。

学びたいという動機は素晴らしいですが、それだけでは企業はお金を払ってくれません。

良い企業ほど実績ある人を採用するという現実

採用する側の事情を考えると、まともで余裕のある企業であるほど、実績ある人を採用したいということになります。お金に余裕があるのだから、より良い条件で良い人を採用しようという投資ができるわけです。

逆に言えば、実績がない人でも採用したいというのは、それだけ余裕がない企業だということです。ホワイトカラーの仕事において、わざわざ未経験採用をするというのは、経験者を採用できるだけの魅力が企業になくて人手不足だということです。

そういう企業に転職したとて、AI時代に必要なスキルが身に付くということがあるでしょうか。よくあるのは、面接時に言っていたことと実際の仕事が違うとか、または言われたことに取り組めるだけの状況が整っていないとかです。

ズレを感じて短期離職する羽目になるというのは、珍しいことではありません。

普通に考えれば、より余裕のある企業のほうが、より未来につながるスキルが身に付きます。AIはじめ先進的なツールが導入されており、優秀な人から学べる機会があり、質の高い仕事ができる環境が整っていることが多いでしょう。

実績がなければ挑戦権は得られない

つまり厳しいことを言ってしまうと、いま実績を出している・成果を出して評価されている人でないなら、新しいスキルを身に付ける転職が上手くいく可能性は非常に低いということです。

成果を出している人だからこそ良い企業に求められるし、この人になら新たなチャレンジをしてもらってもよいと思ってもらえるのです。

私も営業、マーケティング、プロダクト開発など多様な職種を経験しました。しかし、どれも挑戦するまえに実績や信頼を築いたからこそできたことです。

営業を頑張りつつもIT知識を勉強していたからこそ、ソーシャルゲームの企画をやらせてもらえるチャンスをもらえました。ゲーム運営を通じて事業開発をしていたからこそ、マーケティングに携わることができました。

まず、”今”を頑張ったからこそ次の機会をもらえるのであって、自分の希望だけを主張しても通りはしません。

私が採用を担当していたときも、「営業からのキャリアステップとして事業開発やマーケティングをやりたい」といった求職者に何人も会いました。私のフィードバックは決まって、「まず入社してから営業として成果を出してもらうこと」「営業をやりながら、事業開発やマーケの適正を行動で示してもらうこと」といった回答でした。そうして新たなキャリアを歩んでもらった人は何人もいます。

AI時代でも通用するスキルを新たに身に付けたいのであれば、まず今いる場所で実績を残すことです。そこから、今の経験を活かしつつも新たなことに挑戦することで、新たなスキルや経験を得る機会がうまれます。今の実績がなければ挑戦権が得られないのです。

今の仕事で成果を出していない人が、「もっとスキルが身に付く環境に行きたい」と言っても、それは説得力がありません。なぜなら、今の環境でも学べることはたくさんあるはずだからです。

今の仕事から学び取ろうとしていない人が、新しい環境に行ったら突然学べるようになるでしょうか。

AIの熱に流されて、焦って転職をしようとしても、「スキルを学ばせる機会を与える価値がある人材だ」と企業に思ってもらえなければ、適切な機会が得られません。AI時代だからこそ、まずは今いる場所で経験を積み、信頼を得たうえで成長機会をとりにいくべきです。

実績が先、機会はあと

誤解のないように言っておきますが、転職自体を否定しているわけではありません。今の会社・今の環境に未来がないと確信しているなら、転職すべきです。

しかし、AI時代に合ったスキルを身に付けたいのであれば、今の環境でもできるかもしれません。実績がある人なら、異動やミッション変更を申し出れば認めてもらえる可能性も高いですし、AIを使いたいなら会社に相談するという手もあります。

転職というのはどうしてもリスクを伴います。転職ありきで考えるのではなく、まずは「機会を与えられるにふさわしい成果を出しているか」ということを自身に問いかけてみてください。

成果が足りないのであれば、まずは認められるだけの実績を作ることです。そして、実績十分なのに今の場所では機会を与えられないということであれば、そこで初めて転職を検討するというステップを推奨します。

AIの流行にまどわされず、まずは自身の価値に向き合うことがより良いキャリアを歩むための鉄則なのです。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）