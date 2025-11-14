【実話】「朝、母がいない」放置子の日常、さらに義父からの性的虐待も…結婚して気づいた幼少期の違和感【作者の告白】
【漫画】本編を読む
子どもは親を選べない。“自分の親がよその親と違う”と気づくのはいつだろうか？朝起きたら、母親はいない。保育園児なのに友達の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子供時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)の自伝漫画『家族やめてもいいですか？』を紹介し、本書に込めた想いを聞いた。
■ひとりで帰宅を待つ日々…「これがうちの当たり前」だった
子どものころは、母親を尊敬していた。しかし、魚田さんの母親は、まだ保育園児だった子どもを置いていなくなることが多かった。朝起きると母親がいない。魚田さんは、ひとりで母の帰宅を待った。ある日、また母親がいないことに気づき、同じ保育園の子の家に行くと、「家に誰もいない！」と伝えたことで、朝ごはんを食べさせてもらい、保育園まで連れて行ってもらった。
父親はあまり家におらず、母親はコットンさんを連れて特定の男性と定期的に会うこともあった。家族はひっそり暮らしていて、コットンさんの記憶では、周囲の大人は「冷たい人と優しい人」と二極化していたという。純粋で疑うことを知らなかったコットンさんは、「これがうちの当たり前」だと思っていた。本作は、著者の自伝漫画である。
■「私ってけっこう酷い生活してたんだな」…制作後の心境の変化
初めての書籍制作で、すべて「この描き方で正解かな？」と常に戸惑っていたそうだ。また、初めてのコマ割りの漫画制作も大変だったという。描くうえで心がけた表現については、当時の別の連載漫画との差別化を意識した。「私の半生を描いたものになるのでどうしても被ってしまうところはあるのですが、それぞれのテーマは違うつもりで私は書いています」と語る。
ご自身の心と向き合う作業は大変だと思われたが、制作前とあとで気持ちの変化はあったか尋ねた。「描くにあたって、自分の半生をさらに振り返ることになったので『私ってけっこう酷い生活してたんだな』と、気づくことができました」と、冷静な気づきを得たという。ブログで描いている段階では、家庭環境はそこまで酷いとは思っていなかったため、改めて気づけたのはよかったそうだ。
「冷静に自分のことを俯瞰して見ることができたおかげか、人に対しても少し寛容になれた気がします。以前の自分は、もっと自分にも他人にも厳しかったので――」と、制作後の心境の変化を語った。
コットンさんが小学生のときに両親は離婚。その後、母親は再婚し、コットンさんは新しい父に性的虐待を受け男性不信となる。何度も家族を辞めたいと思ったコットンさんの渾身の一冊である。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。