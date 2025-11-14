耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートたちが熱戦を繰り広げる。

会場で精いっぱいのエールを送るとともに、聴覚障害者への理解を深める機会にしたい。

聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」が１５日に開幕する。２１競技に世界８０か国・地域から約３０００人の選手が参加する予定だ。

デフリンピックは第１回が１９２４年にパリで開かれ、歴史はパラリンピックよりも古い。

パラリンピックは車いすや義足などの補装具を使えるが、デフリンピックでは、選手が補聴器や人工内耳の補助具を外して競技する。こうした違いなどから、両者は別々に実施されている。

日本での開催は初めてだ。日本選手団は前回大会を上回る３１個以上のメダル獲得を目標に掲げた。自国開催での多くの応援は、日本選手にとって大きな力になるだろう。ぜひ会場に足を運び、目標達成を後押ししてもらいたい。

メダルが期待される選手には、前回大会の陸上男子１００メートルで金メダルを獲得した佐々木琢磨選手や、競泳の複数種目に挑む茨隆太郎選手らがいる。サッカー男子なども上位進出を狙っている。

今大会は、日本選手が全２１競技に出場する。普及が進まずに統括団体がない競技もあったため、東京都は、レスリングなど４競技で選手を募集する「トライアウト」を実施した。

今後、全ての競技について幅広く普及を図る体制を整えたい。

今回、東京都などは客席から身ぶりで選手を応援する「サインエール」を考案した。

例えば、両手を顔の横でひらひらさせた後、前に突き出すと「行け！」というメッセージになる。ソフト面のレガシー（遺産）として、今後も使い続けてほしい。

サッカーやバスケットボールなどの団体競技では、連係プレーをするために、目配せや手のサインなどで情報を伝え合うことが重要となる。こうした特徴を知ることは、聴覚障害そのものへの理解を深めるきっかけになるはずだ。

聴覚障害は見た目にわかりにくいが、日常生活では、駅や空港でアナウンスが聞こえないなど、手助けを必要とする場面は多い。

手話ができなくても、スマートフォンを使い、自分の声を文字にして相手に伝えることもできるだろう。まずは両者が、進んで意思疎通を図ろうという気持ちを持つことが、共生社会を作っていく原動力になるに違いない。