自民党と日本維新の会は、国家安全保障戦略など安保３文書改定に向けた協議を年内にも始める方向で調整に入った。

複数の両党幹部が明らかにした。防衛装備移転３原則の運用指針が定める輸出可能な装備品の「５類型」の撤廃も議論する。与党としての考えをまとめて政府に提言する。

両党は連立政権合意書に、３文書の改定を前倒しし、５類型を来年通常国会で撤廃することを明記した。高市首相も合意を踏まえ、来年中の３文書改定を表明しており、維新の藤田文武共同代表は１２日の記者会見で、「早めに（自民との）協議体を設置して意見交換を進めていく」と語った。自民幹部も同日、協議の場設置に向け、「準備を進めている」と明らかにした。

国家安保戦略は、安保関連費を２０２７年度までに国内総生産（ＧＤＰ）比２％へ引き上げる目標を掲げている。首相は補正予算と合わせて今年度に前倒しで実現する方針を表明しており、両党の協議では新たな目標値などが焦点となる。

完成品の防衛装備品の輸出は、防衛装備移転３原則の運用指針で▽救難▽輸送▽警戒▽監視▽掃海――の５類型に該当する場合に限定されている。護衛艦など攻撃能力の高い装備品は該当しないため、輸出には友好国との「共同開発」の形をとる必要がある。

５類型に基づく完成品の輸出は、２３年にフィリピンに輸出した防空レーダーの１例しかない。５類型が撤廃されれば、輸出対象が広がり、日本の防衛産業振興に資するほか、友好国との安保協力が拡大することが期待される。