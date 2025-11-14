政府は近く策定する総合経済対策に、造船業の再生に向けた総額１兆円の官民投資を盛り込む方針を固めた。

経済安全保障の観点から海上輸送能力の確保や研究開発を強力に支援するため、生産基盤の強化などの「造船再生ロードマップ（工程表）」を策定する。基金も創設して複数年度にわたり安定的に資金を確保する方針だ。

複数の政府関係者が明らかにした。１９９０年代初めまで約５割を誇った日本の建造量の世界シェア（占有率）は、２０２３年には約２割まで落ち込み、事業者の撤退なども相次いでいる。国際物流の大半を海上輸送に頼る中、有事などの際に海上輸送に支障が出れば、国民生活への影響は避けられない。

１０月２８日の日米首脳会談に合わせて両政府が結んだ覚書にも、造船所の近代化に向けた戦略的な投資を明記した。中国が軍事用も含む船の建造能力を高め、世界シェアの圧倒的なトップに立つ中、日米が協力して対抗する狙いがある。

工程表では、３５年の年間建造量を現在（約９１０万総トン）から倍増させる目標を掲げ、実現に向けた取り組みを明記する。３５年までに政府と造船業界が約３５００億円ずつ拠出し、残りを財政投融資を活用した政府系金融機関が出資することなどを想定している。創設する基金により、目標達成に向けた事業者の継続的な設備投資を支える方針だ。

官民の資金は、造船に関わる人材育成などにも充てる。ＡＩ（人工知能）やロボットなど先端技術を活用した造船技術のほか、水素やアンモニアなど新燃料で動く次世代船舶の開発なども後押しする構えだ。