「何度も試作を重ねて約1年かけて開発しました」と話すグローバルロードの梶川美紗さん

「足の冷えを解消してよく眠れる商品を作りたい」。睡眠関連グッズを手がけるグローバルロード（広島県府中町）が2024年10月に発売した「ネヨウェル 光電子レッグウォーマー」が好評だ。開発したグローバルロードの梶川美紗（かじかわ・みさ）さんにヒットのヒントを聞いた。

体が発する遠赤外線を生かした素材を採用し、自然な温かさを保てる。希望小売価格は3960円（2025年10月時点）。

「足の冷えが気になって夜中に目が覚める」「眠りにくい」という女性社員の声から生まれた。販売数量は年間計画比の約2倍で推移しているという。当初は冬場の冷えを想定していた。「今夏の酷暑では、職場や自宅で冷房が欠かせず、クーラーの冷えに悩む人の購入が急増しました」

ひざ下から足の指以外の部分を覆う。素材には、体が発する遠赤外線を吸収して放射し、自身の体温で保温できるという光電子繊維を取り入れた。「体温以上に熱くならず、快適なぬくもりが保てます」

しっとりとした肌触りのよい生地に仕上げ、ふくらはぎを締め付け過ぎないように工夫。はき心地を追求するため、試作品を何度もはいて寝た。「蒸れを防ぐために生地の厚みを調整したり、あえて足の指まで包まない形状にしたりしました」

顧客からは「ぐっすり眠れる」「蒸れないのがいい」という声が上がる。「就寝に合わせてダークグレーなど落ち着いた色をそろえました」。梶川さんは福岡県出身、43歳。