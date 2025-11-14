齊藤京子主演、実際の裁判から生まれた問題作『恋愛裁判』yama書き下ろし主題歌と最新映像が解禁
アイドルグループ・日向坂46の元メンバーの齊藤京子を主演に迎え、アイドルの恋愛禁止ルールに切り込む映画『恋愛裁判』（2026年1月23日公開）。本作の主題歌が、SNS発のシンガー・yamaの書き下ろし曲「Dawn」に決定。あわせて、センセーショナルな最新映像（本予告・30秒予告）も公開され、アイドルの光と影を描く物語の一端が明らかになった。
【動画】yama書き下ろし主題歌入り『恋愛裁判』本予告（87秒）
監督は、『淵に立つ』で「第69回カンヌ国際映画祭」ある視点部門審査員賞を受賞するなど、世界から注目を集める深田晃司。実際の裁判記録をもとにした本作は、アイドル業界に存在する“暗黙のルール”の真意に迫る社会派ドラマ。齊藤は、自身の経験とも重なる“アイドルの内面”を、映画初主演でリアルに体現する。
主題歌「Dawn」は、yamaが本作のために書き下ろした新曲。yamaは「自分が選んだことを後悔しないと誓っても、人は欲望や期待に目が眩（くら）んで自分を見失ってしまうこともある。それもまた人間らしさであるともいえるのかもしれない。理想とは違う自分だったとしても、その弱点すらもいつか愛せるように、許せるように。そう願いを込めて歌っています」とコメント。恋愛禁止の掟と人間としての感情の狭間で揺れる主人公・真衣（齊藤）の心情に寄り添う楽曲に仕上がっている。楽曲は2026年1月21日に配信リリースされる。
解禁された映像は、真衣が裁判官から「アイドルには清廉性が求められる、そういう仕事だとわかっていたはずですよね？」と問いかけられる場面から幕を開ける。劇中ユニット「ハッピー☆ファンファーレ」のセンターとして輝きを放つ真衣の姿とは対照的に、ステージ裏では「夜更かし禁止」「外飲み禁止」「SNSは24時まで」など、マネージャーから課せられる厳しい規律が次々と映し出される。所属事務所の期待とプレッシャー、メンバーとの衝突――表舞台とは異なるアイドルの現実が赤裸々に描かれる。
やがて真衣は自信に満ちた青年・間山敬（倉悠貴）との恋に落ち、ある事件をきっかけに衝動的な行動へと走る。それが“恋愛禁止条項違反”に問われ、所属事務所から裁判にかけられる事態に発展。法廷では、アイドルの恋愛の是非、そして「心」を縛るルールが問い直される。yamaの歌声とともに映し出される映像は、観る者に価値観の揺さぶりを迫る緊迫感に満ちている。
本日11月14日午後2時より、ムビチケ前売券（カード／オンライン／コンビニ）が発売開始。Loppi限定グッズ付きムビチケ前売券も後日発売される予定だ。
