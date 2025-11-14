¡Úµð¿Í¡ÛÂÇ·â¥³¡¼¥ÁÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¼õ¤±¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤ËÁª¼ê¤«¤é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡Ö¶µ¤¨Êý¤Ë°¦¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£³Æü¤Ë¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×Î×»þ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤ËÀµ¼°¤ËÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÄÌ»»£¶£²£¶ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçµÏ¿¤ò»ý¤Äà¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤á¤³¤È¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯¤«¤é£²£°£±£±Ç¯¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£µð¿Í¤Ç¤ÏÂè£·£°Âå£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£º£½©¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥¦¥£¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥Á¤È¶¦¤ËÂÇ·â»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡£¸Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ÖÆüËÜÀ¸³è¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µ¨¤Þ¤ÇÎ¨¤¤¤¿ÅÍ»³¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¥³¡¼¥Á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ìÎÏ¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¡£ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¤ËÇ®¿´¤Ê»ØÆ³¤òÂ³¤±¤¿»Ñ¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯´Ö¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢Àµ¼°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Ð¤ì¤Ð£³»ù¤ÎÉã¿Æ¤À¡£ºÊ¡¦¥½¥ó¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î£²£°£°£µÇ¯£¸·î¤ËÄ¹ÃË¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î£±£±Ç¯£µ·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡££²£±Ç¯¤Ë»°ÃË¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï£´ºÐ¤Ë¤Ê¤ëËö¤Ã»Ò´Þ¤à£³¿Í·»Äï¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£µòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤¹¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³èÌÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â¨·è¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Áª¼ê¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ó¥è¥×»á¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ö¶µ¤¨Êý¤Ë°¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤ÇËÞÂÇ¤·¤Æ¤â¡Ø¤¤¤¤¤è¡¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤ËÁª¼êËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦ÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø¤¤¤¤¤Í¡¢¿¶¤ì¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¡£Á°¸þ¤¤Ê»ØÆ³¤È°¦¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤âÊ¹¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¹¥ó¥è¥×»á¤¬¥¥ã¥ó¥×£Í£Ö£Ð¤Ëµó¤²¤¿ÌçÏÆ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤½¤ÎÂÇ·âÍýÏÀ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Î¸å·Ñ¼Ô¤ÎÃÂÀ¸¤òÀÚË¾¤¹¤ëµð¿Í¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬à¥¹¥ó¤Á¤ã¤ó£²À¤á¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£