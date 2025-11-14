ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、米大リーグ機構（ＭＬＢ）が発表した１年間で最も劇的だった活躍を称賛する「伝説的瞬間」（Ｌｅｇｅｎｄａｒｙ Ｍｏｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ）にファン投票で選出された。１０月１７日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦で１０奪三振＆３本塁打をマークした一戦が選ばれた。１３日（同１４日）には３年連続４度目の受賞が期待されるＭＶＰなどの発表が行われ、表彰ラッシュとなりそうだ。

記憶に新しい二刀流の偉業が、今季最高の「伝説的瞬間」にファン投票で選ばれた。大谷が１０月１７日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦でマークした圧巻の活躍。投げては７回途中２安打無失点１０奪三振で、打っては初回先頭弾など３本塁打の大暴れで、シリーズＭＶＰにも輝いた。試合後には大谷も珍しく「どちらも最高の気分」、「全体的にはできすぎ」と自画自賛したほどの一戦だった。

ＭＬＢ公式ＳＮＳでは「ＴＨＥ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＳＨＯＭＡＮ」と、人気映画「グレイテスト・ショーマン」をもじって祝福。２０年に新設された同賞を、大谷は初受賞となった。昨季も３本塁打を放って史上初の「５０―５０」（５０本塁打＆５０盗塁）をマークした２４年９月１９日の敵地・マーリンズ戦も有力候補に挙がったが、受賞ならず。ワールドシリーズ第１戦で逆転満塁本塁打を放ったフリーマン（ドジャース）の一発が選出されていた。

１３日にはＭＶＰ、リーグ最高の打者「ハンク・アーロン賞」、最優秀ＤＨ「エドガー・マルティネス賞」、最強チーム「オールＭＬＢ」が発表され、大谷は一気に４つの表彰を受ける可能性がある。ＭＶＰは大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王に輝いたシュワバー（フィリーズ）との一騎打ちが有力。４度目受賞となれば７度のバリー・ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）に次ぐ史上２位。５年で４度の受賞となればボンズ以来で、北米４大スポーツでもＮＢＡで現レイカーズのＬ・ジェームズら計４人しか達成していない偉業だ。３年連続ならボンズ以来２人目。

今季は自己最多５５本塁打を放ち、ＯＰＳ１・０１４や１４６得点などはリーグトップで、投手としても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７をマークした。近年はオフの風物詩ともなっている大谷の表彰ラッシュ。今季も数々の偉業がたたえられることになりそうだ。（安藤 宏太）

◆５年で４度のＭＶＰ ＭＬＢでは２００１〜０４年に４年連続で受賞したＢ・ボンズ（ジャイアンツ）が唯一。ＮＢＡではＭ・ジョーダンやＭ・ジョンソンですら達成したことはなく、１９６１〜６５年のラッセル（セルティックス）、２００９〜１３年のＬ・ジェームズ（キャバリアーズ、ヒート）がいずれも５年で４度受賞。ＮＨＬでは１９８０〜８７年にＷ・グレツキー（オイラーズ）が８年連続で受賞した。ＮＦＬは達成者がおらず、北米４大スポーツでは過去４度のみの快挙となる。ＮＰＢでは１９７３〜７７年に王貞治（巨人）が５年で４度受賞したのが唯一。

◆１３日（日本時間１４日）に発表される主な賞

▽ＭＶＰ リーグ最優秀選手。全米野球記者協会会員３０人の投票によって決定。大谷の過去３度の受賞はいずれも１位票３０票での満票受賞。

▽ハンク・アーロン賞 １９９９年に創設。通算７５５本塁打の強打者Ｈ・アーロンの名前が由来で、最も活躍した打者に贈られる。

▽エドガー・マルティネス賞 最優秀指名打者（ＤＨ）賞として１９７３年に創設され、最も活躍したＤＨに贈られる。

▽オールＭＬＢ ２０１９年に創設された表彰で、ファンと専門家の投票によりア・ナ両リーグの区別なくファースト、セカンドチームを選出する。