◆大相撲 ▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）

東前頭５枚目・草野改め義ノ富士が、西同５枚目・正代との“熊本出身対決”で寄り切って１敗を守った。出身の少年相撲クラブ、中学が同じ大先輩の元大関との初顔合わせを制し、ご当地場所での初優勝へ弾みをつけた。先場所優勝の横綱・大の里は西前頭２枚目・若元春を寄り倒し、初日から５連勝。全勝は大の里と平幕・藤ノ川だけとなり、義ノ富士、横綱・豊昇龍ら９人が１敗で続く。

義ノ富士が、熊本の大先輩から逆転で白星をつかんだ。立ち合い、相手の強烈な当たりで一気に土俵際に詰め寄られた。「重かった。バーンと来て一発で持っていかれて危なかった」。想定外の展開となったが、耐えて左上手を取ると、落ち着いて体勢を入れ替え、寄り切った。元大関に「初めてやって勝てたことは率直にうれしい」と喜んだ。

正代は同じ熊本・宇土市出身で宇土少年相撲クラブ、鶴城中の先輩にあたる。１０歳上で小学校時代には一緒に食事をしたこともあったが「（年齢が）離れすぎていて、どういう方か分かっていなかった」と当時を振り返る。ただ、中学では土俵が２面ある相撲場に、正代が大会で優勝した時の写真が飾ってあり、共通の指導者から逸話も聞いていた。「大学２年で学生横綱、大相撲でも大関になって優勝されている。自分とは全然違う。レジェンドです」。２０年秋場所で熊本県出身力士として初めて賜杯を抱いた正代に対し、尊敬の念は忘れない。

父が営む焼き肉店を訪れた正代と写真を撮ってもらったこともある。人口約３万６０００人の宇土市が生んだ偉大な先輩と入幕３場所目での初対戦。取組前には館内が温かい拍手に包まれた。「ここまで当たらなかったのが不思議だったけど、お客さんは楽しんでくれたと思います」と九州場所での縁にも感謝した。

１０月上旬の稽古で右足を負傷し、ロンドン公演を休場するなど調整は万全ではなかったが、序盤戦を１敗で乗り切った。今場所は同じ伊勢ケ浜部屋から第６３代横綱のしこ名を継承した新弟子の旭富士（２３）が前相撲でデビューし、大きな話題となった。自身も新入幕の名古屋場所で優勝争いに絡むなど、次代のホープと期待される逸材。「今日みたいに危ない相撲ではなく、前に出る相撲を取っていきたい」。しこ名を草野から改めた一年納めの九州で、主役の座を狙う。（林 直史）

◆義ノ富士 直哉（よしのふじ・なおや）本名・草野直哉。２００１年６月２５日、熊本・宇土市生まれ。２４歳。６歳で相撲を始め、文徳高から日大に進み、２３年学生横綱。卒業後に伊勢ケ浜部屋に入門し、２４年夏場所に幕下最下位格付け出しで初土俵。２場所連続十両Ｖで新入幕の２５年名古屋場所で１１勝し、敢闘賞と技能賞。しこ名は義理人情の「義」に伊勢ケ浜部屋伝統の「富士」。１８３センチ、１５１キロ。