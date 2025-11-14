プロ野球の発展に貢献した監督、選手に贈られる「第４９回正力松太郎賞」の選考委員会が１３日、都内で行われ、就任２年目でソフトバンクを５年ぶり１２度目の日本一に導いた小久保裕紀監督（５４）が初受賞した。また米大リーグのワールドシリーズで連覇を達成し、ＭＶＰにも輝いたドジャース・山本由伸投手（２７）が特別賞に選ばれた。小久保監督に賞金５００万円とメダル、山本には賞金３００万円とメダルが贈呈される。

満場一致での受賞だった。日本一に輝いたソフトバンク・小久保監督の手腕が、選考委員会で絶賛された。開幕から主力の故障者が続出する中、若手を積極的に起用。４月の最下位から立て直した。阪神を下した日本シリーズでの采配も評価が高かった。座長であり、恩師のソフトバンク・王球団会長の「今年の小久保采配からは随分、いい勉強をさせてもらった」は、最高の褒め言葉となった。

日本シリーズ後は休暇を取り、来季に向けて英気を養っている。「受賞させていただくことを、大変光栄に思います。今年こそは頂上まで登りきる、という思いでシーズンに入り、選手たちはそれぞれの役割を理解し、最後まで勝利を信じて戦い抜いてくれました。この賞は、福岡ソフトバンクホークスという組織全体の努力の結晶です（抜粋）」と球団を通じてのコメントでは、趣味の登山に例えながら喜んだ。

昨季はリーグ制覇を果たしながら、日本シリーズでセ・リーグ３位のＤｅＮＡに敗れた。「今年こそは」の表現に改めて、就任１年目の悔しさをにじませた。実は昨年の選考委でも小久保監督を推す声が強かったが、最終的にはＤｅＮＡ・三浦監督が選ばれた。「これは２年越しの受賞ですね」と選考委員の門田氏。頂上決戦とともに正力賞の「リベンジ」にも成功した。

来季はホークスが福岡移転後初、南海時代の６６年以来となるリーグ３連覇が目標だ。「同じことをしていたら勝てない」と、すでにテーマには「壊す」を掲げている。変化を恐れない王イズムを胸に、さらなる進化を目指す。（島尾 浩一郎）

◆小久保 裕紀（こくぼ・ひろき）１９７１年１０月８日、和歌山市生まれ。５４歳。星林から青学大を経て１９９３年のドラフト２位（逆指名）でダイエー（現ソフトバンク）入団。９５年本塁打王、９７年打点王。２００３年オフに巨人へトレード移籍。０７年からＦＡで古巣復帰。１２年限りで現役引退。通算２０５７試合で２０４１安打、打率２割７分３厘、４１３本塁打、１３０４打点。１３〜１７年は侍ジャパンの監督。２１年にソフトバンク１軍ヘッドコーチ、２２、２３年の２軍監督を経て、２４年から１軍監督。右投右打。