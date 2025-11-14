◇大相撲九州場所 5日目（2025年11月13日 福岡国際センター）

ご当所の熊本県出身対決は、幕内3場所目の義ノ富士が制した。元大関の正代を力強く寄り切り、3連勝で1敗を死守。10歳年上の先輩に恩返しを果たした。新関脇・安青錦は平幕・若隆景に送り倒され初黒星。全勝は横綱・大の里、平幕・藤ノ川の2人となった。

義ノ富士が会場を沸かせた。「対戦してみたい気持ちもあるけど、やりたくない気持ちもある」と明かしていた正代戦。右を差して相手の攻めを土俵際でこらえると、体を入れ替えて最後は力強く寄り切った。幕内3場所目での初対戦を制し「重いっすね。初めてやって勝ったのは、うれしかった」と笑顔を見せた。

義ノ富士にとって正代は特別な存在だ。同じ宇土市立鶴城中出身、元学生横綱同士、名前の「なおや」も同じ。ともに宇土少年相撲クラブ出身で、中学生の頃は正代が初稽古などで胸を出しに来ることもあった。「憧れというか、見てきた大先輩、レジェンド。（大学）2年で学生横綱になって、大相撲に入っても大関とか、優勝されているので」と話す。

父で元競輪選手の草野信一さん（54）も「いつか当たるかな」と楽しみにしていた。宇城市で営む「焼肉草野」には正代も4回訪れているという。大学時代の正代が母校での教育実習のために帰郷した際には「息子に“直哉お前絶対、熊農に来い！”と言っていたみたい。（本人が学校から）帰ってきて笑っていた。結局、文徳の方に行ったんですけどね」と懐かしむ。義ノ富士は文徳―日大と進み、熊本農―東農大の正代とは別の道を歩んだが、同じ土俵で戦う関係となった。

今場所から、しこ名を草野から改名した。場所前には右足を負傷し、ロンドン公演を休場。今も患部にテーピングを施し、奮闘を続ける。序盤を4勝1敗で乗り切り、「（足を）悪化させないように前に出る」。春場所では最速タイの12日目で十両優勝を決めた“令和の新怪物”が、ご当所場所を盛り上げる。