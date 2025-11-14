ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６６８ドル安 ナスダックも２．５％の大幅安
NY株式13日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 47586.30（-668.52 -1.39%）
ナスダック 22815.39（-591.07 -2.53%）
CME日経平均先物 50150（大証終比：-1150 -2.29%）
欧州株式13日終値
英FT100 9807.68（-103.74 -1.05%）
独DAX 24041.62（-339.84 -1.39%）
仏CAC40 8232.49（-8.75 -0.11%）
米国債利回り
2年債 3.585（+0.017）
10年債 4.106（+0.036）
30年債 4.700（+0.035）
期待インフレ率 2.294（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.688（+0.045）
英 国 4.437（+0.039）
カナダ 3.165（+0.019）
豪 州 4.421（+0.042）
日 本 1.688（+0.004）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.73（+0.24 +0.41%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4152.70（-60.90 -1.45%）
ビットコイン（ドル）
98583.31（-3317.02 -3.26%）
（円建・参考値）
1521万8306円（-512048 -3.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
