カーリング女子のフォルティウスが11月13日、都内でウエア提供を受けるアウトドアウエアブランド「コロンビア」のトークイベント「フォルティウス×コロンビア SPECIAL EVENT」に出席した。チームは前日に約2カ月の北米遠征から帰国したばかり。スキップの吉村紗也香（33）は、「子どもと離れていたので、ようやく会えるなっていう楽しみな気持ちでいます」と笑顔を見せつつ、「一つ一つどこを改善していくかを話し合いながら、後半にかけて調子を少しずつ上げてこられた」と遠征を振り返った。

この日はフォルティウスとコロンビアのコラボによる11月14日発売の新作シューズ、サップランドフォルティウスモデルがお披露目された。進化した機能性はもちろん、アウトソールやロゴなどにフォルティウスのチームカラーが配色されているのが特徴。近江谷杏菜（36）は「サップランドは、何年も履いている靴なので自信を持っておすすめできる。またたくさんの方に知ってもらえたらうれしい」とPRした。

12月には日本代表として臨むミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（カナダ）が待ち受ける。「4年間の思いを全部出し切る。このチームなら絶対に勝てると信じて最後まで戦っていく」と吉村。小野寺佳歩（34）は「やるべきことは着実にやってきた」と大一番への自信をにじませていた。