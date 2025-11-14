サッカーのJ1川崎フロンターレで契約満了のため、今季限りの退団が決まった元韓国代表GK鄭成龍（チョン・ソンリョン、40）が13日、クラブでの10年間を「毎年毎年、最善を尽くして。本当にアッという間だった」と振り返った。川崎市内での練習を終えて退団発表後、初めてメディアに対応。一番の思い出は加入2年目で迎えた2017年のJ1初優勝と打ち明け「サッカー的にも人生的にも成長できたタイミングだった」と語った。

ルヴァン杯決勝敗退からイレブンが気持ちを切り替え、リーグ戦残り3試合に全勝して鹿島を逆転。「最終戦までチームが一つになって勝つことだけを考えた。鬼さん（鬼木監督）が“他のチームは関係ない”“勝っていけば他のチームが焦って落ちてくる可能性があるから”と」。自ら貢献してきた主要7冠の第一歩は感慨深いものがあるようだった。

今季の出場は公式戦6試合にとどまり、チームは2季連続無冠。「フロンターレはずっと優勝を狙っていくチーム。僕が力になれていなかった」と漏らしたが、一方で控えが続いた状況にも「まだまだ選手としてできると感じていた」という。

40歳のベテランは今後に関し「リーグが終わるまで川崎のことだけを考えて」と明言は避けたが、現役続行の意向。まずは「出ても出なくてもチームのためにベストを尽くす」と残り2戦に集中し、その後は新天地を求めることになりそうだ。