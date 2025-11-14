ボートレース戸田のG1「開設69周年記念 戸田プリムローズ」は13日、2日目が終了。きょう14日の3日目、注目レースは12Rだ。

佐藤はここまで3、3、4着と中間着が並ぶ。まだ調整に正解が出ていないが、直線は悪くない。絶好枠のここは、とにかくスタートを決めて逃げるのみ。予選突破へ取りこぼせない。山口は若干伸びていく。ジカ攻めもあるタイプだが握りたい気持ちを抑えて冷静に差す。茅原は操縦性を改善できれば、高速捲り差し浮上がある。カドからさばく斉藤の連も一考だろう。

＜1＞佐藤翼 直線を意識して調整したが、ターン中期で引っ張られる感じで操作性が良くなかった。その反省を踏まえて調整します。

＜2＞山口達也 足はバランスが取れて普通。操縦性はもう少しかな。調整はいろいろ探っているが伸び、ピット離れ仕様など、いろいろ特長はつけられそう。

＜3＞武田光史 乗りにくい。足は普通くらいかな。

＜4＞斉藤仁 ちょっと行き足が気になる。回転の上がりがもう少し。乗りにくいとかはないので、行き足が良くなれば十分だと思う。

＜5＞茅原悠紀 直線はそんなに悪くないけど、2日目は曲がりにくかったです。ペラの再調整ですね。

＜6＞船岡洋一郎 新開（航）選手とは足が全然違っていた。キャブを交換したら落ちた。戻してペラをやります。