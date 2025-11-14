お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が13日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。「シーザーサラダのクルトン」が許せない理由を明かした。

今回は前回に引き続き、人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が放送され、女優の井川遥とともにゲスト出演した小杉。出題者の小杉は「すき焼きの春菊」と「シーザーサラダのクルトン」のどちらかが“許せない飯”とした。

解答者の井川とシソンヌ・長谷川忍が質問タイムを行った結果「すき焼きの春菊」と答え、見事ダマすことに成功した。

「シーザーサラダのクルトン」が許せない理由については「だって、こういうの食べる時ってハンバーガーと食べたり、ピザ食べたり…」と切り出した。だが、すぐにtimelesz・菊池風磨から「いや重いな。これだけでいく人もいるわけですから」と伝えられると「ウソやん…」と驚いていた。

「シーザーサラダ」に対して「これはイントロみたいなもんちゃうの?」とし「これからフライ、チキンとか食べるのに、何で早くも揚げ物食べなあかんねんっていう。味もない衣だけみたいな。頑張って野菜食べてるのに」と語った。