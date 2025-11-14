◇スポニチ主催内閣総理大臣杯第56回日本社会人ゴルフ選手権（2025年11月13日 兵庫県 宝塚GC新C レギュラー＝6728ヤード、シニア＝6537ヤード、共にパー72）

社会人日本一への最終ステージが開幕し、レギュラークラスは坂井将敬（29）が6バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの70をマークし、単独首位に立った。シニアは並河悟（56）と小林隆寿（56）が73の1オーバーで、2打差をつけるトップに並んだ。最終日も18ホールが予定され、優勝者が決まる。

＜レギュラー＞自己ベストの70をマークした坂井は「まさか出るとは思わなかった。最後は自己ベストとの戦いだった」と笑顔を見せた。スコアを5つ伸ばして迎えた後半の5番でティーショットをOBして痛恨のダブルボギー。続く6番もボギーを叩いたが、終盤3ホールはパーでしのぎ、自己最少を2打更新した。父の影響で5〜6年前からゴルフを始めたという29歳。「なんとかトップを守れるように頑張りたいです」と力を込めた。

＜シニア＞並河は首位でホールアウトしたものの、「何もいいものはないです」と満足した様子はなかった。17番、2段グリーンの下から11ヤードを沈めてバーディーを奪うなど、強気のパットが好スコアにつながった。本コースで回るのは大学時代以来、約35年ぶりという。現在は銀行に勤めながら、年間約50ラウンドしてリフレッシュ。最終日へ向けて「たいした内容じゃないので、ぼちぼちいきます。優勝はそんなに期待してない」と笑った。