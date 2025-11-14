『成瀬は天下を取りにいく』舞台化決定！ 主演は山下美月、藤野涼子と初共演
本屋大賞を受賞した宮島未奈のベストセラー小説を山下美月主演、G2の脚本・演出で舞台化した『成瀬は天下を取りにいく』が、2026年7月、東京・サンシャイン劇場、京都・南座、滋賀・大津市民会館にて上演されることが決まった。山下にとって乃木坂46卒業後初の単独主演舞台となる。
本作は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿を描き、2024年の本屋大賞はじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）と続編『成瀬は信じた道をいく』（同）を原作に構成。シリーズ累計発行部数160万部を突破する人気作は、周囲におもねることなく自由に生きる成瀬あかりの姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿を生き生きと描き、滋賀県大津市を舞台にした新たな青春小説として、世代を超えた多くの読者の心を捉えた。2025年9月には朗読劇が行われている。
成瀬あかりは滋賀県大津市で生まれ育ち、1人でなんでもできてしまうがゆえ、他人の目を気にすることなくマイペースに生きている。いつもスケールの大きなことを言う。将来の夢は、二百歳まで生きること。
主人公の成瀬あかり役を演じるのは山下美月。「人生が少しつまらなく感じている方へ。自分の道を見失ってしまった方へ。それでも、毎日を優しく生きたいと願う全ての方へ。そんな人々に光を灯せるステージを作りたいです」と意気込みを語った。
また、成瀬あかりの幼なじみ・島崎みゆき役には藤野涼子。「枠にとらわれず自分の信じた道を進む成瀬の姿を、島崎として、そして個性豊かな登場人物と共に『成瀬あかり史』を見届けていきたいと思います。島崎として成瀬を1番近くで応援できるのが、楽しみです！！！ 」とコメントした。
脚本・演出のG2は「周囲がどうであろうと、人にどう思われようと、堂々と我が道を行く成瀬あかり。その行動は強烈で痛快なのに、ラストにはじわりと湧いてくる静かな感動。今の日本の「生きにくさ」の真っ只中にあって、我が道を行く成瀬と、我が道を行くことができない他の登場人物たちの交流、その悲喜こもごもの心情が面白い。まさに生身の人間がぶつかりあう演劇にぴったりの原作。稽古を前にワクワクしかありません」としている。
舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、2026年7月、東京・サンシャイン劇場、京都・南座、滋賀・大津市民会館にて上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山下美月（成瀬あかり役）
2025年夏、吉報が舞い込んでまいりました。
｢舞台版・成瀬は天下を取りにいくの、主演をやりませんか？｣
本屋大賞を受賞した本作はどの書店でもその存在感を惜しみなく放っており、表紙に写る少女の凛とした横顔を、幾度となく目にしていました。
“天才”とは真反対の位置にいる自分が、果たして成瀬あかりに辿り着けるのだろうか？
大人になっても挑戦ができる！ 新しい青春がここから始まろうとしています。
人生が少しつまらなく感じている方へ。
自分の道を見失ってしまった方へ。
それでも、毎日を優しく生きたいと願う全ての方へ。
そんな人々に光を灯せるステージを作りたいです。
一先ず、今夏からけん玉の練習を始め3ヵ月。
ようやく｢もしもし亀よ｣ができるようになりました。
センスの無さに絶望しながらも、天下への道のりはまだまだ遠い…！
2026年夏、劇場でお待ちしております。
■藤野涼子（島崎みゆき役）
成瀬の突拍子もない言動に驚かされつつも、彼女と関わる事で新しい生き方を見つけていく島崎たちの姿に惹かれました
最強無敵に見える成瀬自身も周りから影響を受けながら成長していく姿が描かれていて、惹きつけられてアッいう間に原作を読み終えていました。
枠にとらわれず自分の信じた道を進む成瀬の姿を、島崎として、そして個性豊かな登場人物と共に「成瀬あかり史」を見届けていきたいと思います。
島崎として成瀬を1番近くで応援できるのが、楽しみです！！！
■脚本・演出 G2
周囲がどうであろうと、人にどう思われようと、堂々と我が道を行く成瀬あかり。その行動は強烈で痛快なのに、ラストにはじわりと湧いてくる静かな感動。今の日本の「生きにくさ」の真っ只中にあって、我が道を行く成瀬と、我が道を行くことができない他の登場人物たちの交流、その悲喜こもごもの心情が面白い。まさに生身の人間がぶつかりあう演劇にぴったりの原作。稽古を前にワクワクしかありません。ぜひ生の感動を体感してください。
