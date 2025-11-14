◇サッカーW杯北中米大会アフリカ予選プレーオフ準決勝 ナイジェリア4ー1ガボン（2025年11月13日 モロッコ・ラバト）

サッカーのW杯北中米大会アフリカ予選プレーオフ準決勝が13日、中立地モロッコで行われ、過去6度出場のナイジェリアが初出場を目指すガボンと激突。延長戦までもつれた熱戦をFWオシムヘン（ガラタサライ）の2得点など4ー1で勝利。16日のプレーオフ決勝ではカメルーンーコンゴ民主共和国の勝者と対戦することになった。

W杯アフリカ予選はモロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガルの9カ国が本大会出場権を獲得。各組2位で成績上位だったナイジェリア、ガボン、コンゴ民主共和国、カメルーンの4カ国がW杯ストレートインとなる最後の1枠を懸けプレーオフで激突することになった。

プレーオフは中立地モロッコでの集中開催となり、トーナメント方式の一発勝負でナイジェリアとガボン、カメルーンとコンゴ民主共和国が対戦。勝ち進んだ2チームで決勝戦を行い、勝者がW杯切符を獲得。決勝戦での敗者は大陸間プレーオフへと回ることになる。

試合は後半33分、相手DFラインでの不用意なバックパスを奪ったFWアダムスが先制ゴール。終盤でリードを奪うも同44分に失点。勝利目前で同点に追いつかれ延長戦までもつれることに。

それでも延長戦で地力の差を見せつけゴールラッシュ。延長前半7分、FWエジュケが値千金の勝ち越し弾。さらにFWオシムヘンが延長前半12分に追加点。同後半5分にもこの日2点目となるダメ押し弾を決め勝負あり。18年ロシア大会以来7度目のW杯切符へ王手をかけた。