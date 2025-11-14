Snow Manが、11月14日開始のプーマ ジャパン株式会社の新キャンペーン『OWN YOUR MOMENT（オウン・ユア・モーメント）』に起用された。

同キャンペーンでは、『OWN YOUR MOMENT（この瞬間を自分のものに。）』をテーマに、モータースポーツ由来のロープロファイルスタイルの『SPEEDCAT（スピードキャット）』と、新作シューズの『REPLICATCH（レプリキャッチ）』を着用したSnow Manが登場。テーマを体現するそれぞれのシューズのキャンペーンビジュアルとSPEEDCATをメインとしたムービーが、新商品取扱店舗と特設サイトにて公開となる。あわせて、11月14日より、一部地域にてTVCMもスタートする。

SPEEDCATを履いたSnow Manのメンバーが登場するムービー内では、ガレージを思わせる無機質な空間でカメラに向かってポーズを決め、それぞれが自分らしさを解放する瞬間“OWN YOUR MOMENT”が描かれる。撮影現場では会話や笑顔があふれ、終始和やかな雰囲気に包まれていたという。SPEEDCATのルーツでもあるスピード感のある演出も見所だ。

撮影を終えた感想を聞かれたSnow Manは、「今回のキャンペーンテーマは“OWN YOUR MOMENT”です。これからもひとつひとつの瞬間を大切にしながら、自分たちらしく走り抜けたいです。今回の映像もスタイリッシュでカッコよく仕上がっているので、ぜひご覧ください」とコメントしている。

また、“今この瞬間を楽しめているな”と感じた出来事について、佐久間大介は「久々のオフの日に、川が水風呂になる野外のサウナに行きました。5時間ぐらいいたのですが、気持ちよすぎて8セットぐらいしてしまいました。デジタルデトックスにもなるし、今後も習慣にしていきたいです」とコメント。

さらに、「今年中にやっておきたいことは？」という質問に渡辺翔太は「Snow Manみんなでクリスマスのプレゼント交換会をしたいです。デビュー前はよくやっていたので、またみんなで子どもっぽいことをしてみたい。予算は…無限で（笑）」と語り、ラウールは「メンバー全員で川遊びがしたい。真冬だけどみんなで寒中水泳したい」と話した。

今後の夢や目標について聞かれた向井康二は「タイや韓国に仕事で行かせていただきましたが、今後はまだ行ったことのない国にも行ってみたいです。ありがたいことに反響も大きかったので、これからはもっと世界中のファンの皆さんとお会いできたら嬉しいです」と語った。

なお同キャンペーンに登場するシューズは、プーマストア（SPEEDCATはプーマストア渋谷、REPLICATCHはプーマストア 原宿キャットストリートのみ）ほかにて販売される。

（文＝リアルサウンド編集部）