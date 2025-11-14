7月にDeNAに電撃入団した元阪神・藤浪晋太郎投手（31）の来季残留見込みがついた。球団と藤浪側が好意的に歩み寄り、道筋が立ったもようだ。

最速165キロを誇る快腕は、今7月16日にDeNA入団が発表され3年ぶりに電撃的国内復帰した。当初は先発起用が続き、8月17日中日戦で移籍後初勝利。とはいえ4試合先発（1勝負けなし）後は、チーム事情もあり救援に転向していた。

ポストシーズンでの登板もなく不完全燃焼。参加した「みやざき・フェニックスリーグ」では徹底した調整を続け、関係者には復活に向け「来季もここ（DeNA）で」と残留の意向も明かしていた。

入団当初は来季米球界復帰も見据えていたが、28年ぶりリーグVを狙う相川亮二新監督の「優勝へのピース」となることを決意。フェニックスリーグで指導を重ねた入来2軍チーフ投手戦術・育成コーチも「あの威圧感は誰にもマネできない」と先発復帰へエールを送っていた。

また、7日に取材対応した木村洋太球団社長も「我々としての気持ちは伝えていますし、（契約）提示するものはしている」と残留への手応えを口にしていた。