¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡¢½é¤ÎÃ±ÃøÈ¯Çä¡¡¿¿¹üÄº¤Î¡Ö¶òÃÔ¡×½¸¡¡12·î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â·èÄê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê42¡Ë¤¬¡¢12·î18Æü¤Ë½é¤ÎÃ±Ãø¡Ö°¸ý¤ò°¤¯¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¡ÊGakken¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼«¿È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¡Ö¶òÃÔ¡×¤ò¸·Áª¡¢½¸Ìó¤·¤¿1ºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022²¦¼Ô¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¸ý¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¢¥ì¡¢¤¤¤¤²Ã¸ºÊÑ¤ï¤ì¡ª¡×¡Ö¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿·¿ÍÅ¹°÷¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¤ªº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡£É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÊý¸À¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÉ÷Ä¬¡¢ÀäÂÐ²¿¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÇÊú¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤äµ¤¤Å¤¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¡¢°ì¸«Âà¶þ¤ÊÆü¾ï¤¬ÌÌÇò¤¯»×¤¨¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤äÊª»ö¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë·æºî¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¡ª¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£12·î16Æü¤ËË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âç³À½ñÅ¹ËÙÀî¿·Ê¸²½¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°Å¹¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡ÖÌ¾Á°Æþ¤ê¥µ¥¤¥óËÜ¡×¤¬ÈÎÇäÍ½Äê¡£