「また君に恋してる」などのヒット曲で知られる兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の弟、菅原進（78）が脳梗塞のため入院していることが13日、スポニチ本紙の取材で分かった。

所属事務所によると今月4日に自宅リビングで転倒し緊急搬送。軽度の脳梗塞と診断された。搬送時には意識があったという。また、転倒時には左大腿骨頸部（けいぶ）を骨折。現在も入院中だが、快方に向かっている。このため、8日に山形県新庄市で出演予定だったイベントは中止された。所属事務所は「年内の仕事は療養のためキャンセルしました」と話している。

9月に兄の孝さんが肺炎のため81歳で死去。「兄の分まで」という思いで、精力的に活動している最中の出来事だった。進は事務所を通じて「日に日に元気になってきております。リハビリをし、新年には皆さまの前に元気な姿を見せられるようにしたいと思っております」とコメントを寄せた。

今月5日に病床を見舞った親友のタレントせんだみつお（78）によると、言葉もしっかりと話せており、「とても元気で顔色が良かった。シャレで“仮病だろ”と言ったら、笑っていました」と明かした。

◇菅原 進（すがわら・すすむ）1947年（昭22）9月21日生まれ、東京都国立市出身の78歳。69年、孝さんと「ビリー・バンバン」として、「白いブランコ」でレコードデビュー。72年のNHK紅白歌合戦に初出場。76年に一度解散し、84年に再結成。3人兄弟の三男で、孝さんは次男。