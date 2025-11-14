1Ç¯ÌÜ½ª¤¨¤¿¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¼ã¾¾¤¬¡Ö¿¹¸¶½Î¡×Æþ½Î¤Ø¡¡Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯Å¾¸þ¡ª
¡¡DeNA¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç»Í¹ñ¡¦¹âÃÎ¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤³¤È¼ã¾¾¾°µ±Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¿¹¸¶¹¯Ê¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤Î¹Åç¼«¼ç¥È¥ì¡Ö¿¹¸¶½Î¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£º£µ¨7»î¹çÁ´¤Æµß±çÅÐÈÄ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¡£
¡¡2·³Îý½¬»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¤Ç½©µ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë±¦ÏÓ¤«¤é³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Ç¤¿¡£¡Ö¿¹¸¶¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´ÖÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë1·³¤³¤½¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î5Æüºå¿ÀÀï¤Ë4ÈÖ¼ê¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£¤½¤Î¸å8·î8Æüµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°4¼ºÅÀ¤È¥×¥í¤ÎÀöÎé¤âÍá¤Ó¡¢7»î¹ç¾¡ÇÔ¤Ê¤·¤ÎËÉ¸æÎ¨7¡¦88¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÇµåÃÄÂ¦¤«¤é¤ÏÍèµ¨¤ÎÀèÈ¯Å¾¸þ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀèÈ¯¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¿¹¸¶½Î¡×¤Ëµß±ç¿Ø¤ÎºäËÜÍµºÈ¡¢ÃæÀî¸×Âç¤äº£¥ª¥ÕÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÆÁ»³ÁÔËá¤Ë²Ã¤¨¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤é¤â»²²Ã¡£ºòµ¨26Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿»°±ºDeNA¤Î¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿¿¹¸¶¤«¤é¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¾¾¡£Íèµ¨¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æþ½Î¤·¤ÆÌµ¸Â¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£