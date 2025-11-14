Snow Man、新ムービーで自分らしさ解放 “今年中にやっておきたいこと”も明かす「デビュー前はよくやってい たので…」
【モデルプレス＝2025/11/14】プーマ ジャパンは、Snow Manを起用した新キャンペーン「OWN YOUR MOMENT（オウン・ユア・モーメント）」を11月14日より開始。本キャンペーンでは、モータースポーツ由来のロープロファイルスタイルの「SPEEDCAT（スピードキャット）」と、新作シューズ「REPLICATCH（レプリキャッチ）」を着用したSnow Manが登場する。
【写真】ラウールと「元チームメイト」美人すぎる振り付け師
本キャンペーンのテーマは、「OWN YOUR MOMENT（この瞬間を自分のものに）」。本テーマを体現するそれぞれのシューズのキャンペーンビジュアルと、SPEEDCATをメインにしたムービーを新商品取扱店舗および特設サイトにて公開する。さらに、11月14日より、一部地域でテレビCMもスタートする。
メインビジュアルで履いているSPEEDCATは、1999年に誕生し、80年代から90年代にかけてF1グランプリのドライバーが履いていた耐火レーシングシューズをベースにしたライフスタイルシューズだ。ロープロファイルなシルエットとスウェードアッパーの質感が特徴で、2000年代初頭に登場して以来、ファッションシーンでも愛され続けている一足である。ムービー内では、SPEEDCATを履いたSnow Manのメンバーが登場し、ガレージを思わせる無機質な空間でカメラに向かってポーズを決め、それぞれが自分らしさを解放する瞬間“OWN YOUR MOMENT”が描かれている。
また、撮影現場では、メンバー同士の会話や笑顔があふれ、終始和やかな雰囲気に包まれていていたそう。SPEEDCATのルーツでもあるスピード感のある演出も見どころとなる。撮影を終えた感想を聞かれたSnow Manのメンバーは、「今回のキャンペーンテーマは“OWN YOUR MOMENT”です。これからもひとつひとつの瞬間を大切にしながら、自分たちらしく走り抜けたいです。今回の映像もスタイリッシュでカッコよく仕上がっているので、ぜひご覧ください」とコメントした。
“OWN YOUR MOMENT”をコンセプトにした今回のキャンペーンムービーにちなみ、“今この瞬間を楽しめているな”と感じた出来事について、佐久間大介は「久々のオフの日に、川が水風呂になる野外のサウナに行きました。5時間ぐらいいたのですが、気持ちよすぎて8セットぐらいしてしまいました。デジタルデトックスにもなるし、今後も習慣にしていきたいです」とコメント。今年も残りわずかとなるこの時期、「今年中にやっておきたいことは？」という質問には、メンバー同士の仲の良さがうかがえる回答があがった。渡辺翔太は「Snow Manみんなでクリスマスのプレゼント交換会をしたいです。デビュー前はよくやっていたので、またみんなで子どもっぽいことをしてみたい。予算は…無限で（笑）」と笑顔。ラウールは「メンバー全員で川遊びがしたい。真冬だけどみんなで寒中水泳したい」と話し、メンバー全員を和ませた。
さらに、昨今のグローバルな活躍も注目されている中、今後の夢や目標について聞かれた向井康二は「タイや韓国に仕事で行かせていただきましたが、今後はまだ行ったことのない国にも行ってみたいです。ありがたいことに反響も大きかったので、これからはもっと世界中のファンの皆さんとお会いできたら嬉しいです」と話した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Snow Man出演「プーマ」新ビジュアル公開
本キャンペーンのテーマは、「OWN YOUR MOMENT（この瞬間を自分のものに）」。本テーマを体現するそれぞれのシューズのキャンペーンビジュアルと、SPEEDCATをメインにしたムービーを新商品取扱店舗および特設サイトにて公開する。さらに、11月14日より、一部地域でテレビCMもスタートする。
メインビジュアルで履いているSPEEDCATは、1999年に誕生し、80年代から90年代にかけてF1グランプリのドライバーが履いていた耐火レーシングシューズをベースにしたライフスタイルシューズだ。ロープロファイルなシルエットとスウェードアッパーの質感が特徴で、2000年代初頭に登場して以来、ファッションシーンでも愛され続けている一足である。ムービー内では、SPEEDCATを履いたSnow Manのメンバーが登場し、ガレージを思わせる無機質な空間でカメラに向かってポーズを決め、それぞれが自分らしさを解放する瞬間“OWN YOUR MOMENT”が描かれている。
◆Snow Ma、メンバー同士の会話あふれる
また、撮影現場では、メンバー同士の会話や笑顔があふれ、終始和やかな雰囲気に包まれていていたそう。SPEEDCATのルーツでもあるスピード感のある演出も見どころとなる。撮影を終えた感想を聞かれたSnow Manのメンバーは、「今回のキャンペーンテーマは“OWN YOUR MOMENT”です。これからもひとつひとつの瞬間を大切にしながら、自分たちらしく走り抜けたいです。今回の映像もスタイリッシュでカッコよく仕上がっているので、ぜひご覧ください」とコメントした。
“OWN YOUR MOMENT”をコンセプトにした今回のキャンペーンムービーにちなみ、“今この瞬間を楽しめているな”と感じた出来事について、佐久間大介は「久々のオフの日に、川が水風呂になる野外のサウナに行きました。5時間ぐらいいたのですが、気持ちよすぎて8セットぐらいしてしまいました。デジタルデトックスにもなるし、今後も習慣にしていきたいです」とコメント。今年も残りわずかとなるこの時期、「今年中にやっておきたいことは？」という質問には、メンバー同士の仲の良さがうかがえる回答があがった。渡辺翔太は「Snow Manみんなでクリスマスのプレゼント交換会をしたいです。デビュー前はよくやっていたので、またみんなで子どもっぽいことをしてみたい。予算は…無限で（笑）」と笑顔。ラウールは「メンバー全員で川遊びがしたい。真冬だけどみんなで寒中水泳したい」と話し、メンバー全員を和ませた。
さらに、昨今のグローバルな活躍も注目されている中、今後の夢や目標について聞かれた向井康二は「タイや韓国に仕事で行かせていただきましたが、今後はまだ行ったことのない国にも行ってみたいです。ありがたいことに反響も大きかったので、これからはもっと世界中のファンの皆さんとお会いできたら嬉しいです」と話した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】